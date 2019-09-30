В Севастополе сформирован новый состав правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

- В пятницу отправил в отставку Андрея Шишкина, Ивана Кусова, Михаила Тарасова, Игоря Титова, Рустэма Зайнуллина, Игоря Белозерова, Валентина Демидова, - сообщил Развожаев на своей страничке в Facebook.

В состав правительства вошли семь заместителей губернатора: Владимир Базаров, Александр Кулагин, Мария Литовко, Алексей Парикин, Светлана Пирогова, Денис Солодовников, Ольга Тимофеева.

Только двое из них - Базаров и Литовко - работали в предыдущем составе правительства и сохранили свои должности.

Александр Кулагин был вице-спикером Заксобрания Севастополя первого созыва, а в новый состав городского парламента не вошел. Как замгубернатора он будет курировать сферы здравоохранения, труда и соцзащиты.

Ольга Тимофеева была членом Совфеда РФ от ЗС Севастополя с 2014 по 2019 год, ее область ответственности - департамент образования и науки, главное управление культуры и управление по делам спорта.

Денис Солодовников родился в Люберцах Московской области. С 2010 работал в Минкомсвязи РФ. Награжден медалью "За возвращение Крыма" за развертывание информационных систем на полуострове весной 2014 года. С 2016 работал замруководителя Росимущества, а с 2018 - заместителем министра науки и высшего образования РФ по вопросам информатизации. В Севастополе он будет отвечать за вопросы капстроительства, земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, транспорт и дороги.

Алексей Парикин родился в Костромской области, с 2014 года одновременно с Михаилом Развожаевым работал в министерстве по делам Северного Кавказа, а в 2019 году стал замом Развожаева, возглавлявшего Общероссийский народный фронт. Отныне от курирует работу департамента финансов и главного управления потребительского рынка и лицензирования.

Светлана Пирогова родом из Красноярска, она также с 2014 года трудилась в Минкавказа, а затем перешла на должность замглавы исполкома ОНФ. Он отвечает за работу аппарата губернатора и правительства, а также главного контрольного управления Севастополя.

Кроме этого, Развожаев отправил в отставку руководителей 11 департаментов и для четверых уже нашел замену. Департамент образования и науки Севастополя возглавила Елена Богомолова, которая прежде была директором севастопольской школы, а затем - начальником управления образования Севастополя.

Департаментом капитального строительства руководит керчанин Илларион Гапицонов, работавший топ-менеджером в коммерческих строительных компаниях.

Директором департамента имущественных и земельных отношений стал Максим Левашов. Он родился в Ленинграде, 12 лет проработал в Росимуществе, в 2019 стал замначальника Межрегионального управления Росимущества в Республике Крым и Севастополе.

Департамент общественных коммуникаций возглавила помощница Развожаева Анастасия Солопеко. Родилась в Красноярске, работала в местных СМИ, в 2019 стала начальником управления информационной политики ОНФ.

Вакантными остаются должности глав департаментов транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры; городского хозяйства; экономического развития; территориального развития и взаимодействия с органами местного самоуправления; общественной безопасности. Эти обязанности временно возложены на замдиректоров.