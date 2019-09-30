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30.09.2019 17:11
Проект: В регионах

Волгоградский губернатор пообещал поддержку новому составу облдумы

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Депутаты Волгоградской областной думы VI созыва провели первое заседание. Председателем регионального парламента стал Александр Блошкин. С началом работы депутатов поздравил губернатор региона Андрей Бочаров.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Важно обеспечить преемственность: продолжить серьезно, системно, ответственно реализовывать все начатые программы и проекты, направленные на социально-экономическое развитие области, а также придать работе законодательного собрания новое качество, новую динамику, - обратил внимание Андрей Бочаров. - Новые подходы в формировании структуры Волгоградской областной думы создают дополнительные возможности сформировать новую политическую культуру и в целом укрепить устойчивость политической системы области.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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По его словам, облдума должна стать постоянно действующей площадкой для общественных дискуссий и совместного поиска решений конкретных вопросов. Глава региона также отметил деятельность предыдущего созыва. Как подчеркнул губернатор, регпарламент всегда может рассчитывать на конструктивное взаимодействие с администрацией Волгоградской области.

По данным пресс-службы региональной администрации, в новый состав думы вошли 23 депутата, избранные впервые. Таким образом, представительный орган власти обновился более чем на 60 процентов.

- Впервые в истории области в новом составе думы заместители председателя представляют все ведущие политические силы. Это решение сильной власти, достигшей уверенного согласия в обществе, уважающей потенциальных оппонентов. Очевидно, что это будет дума развития. И это не пафосный лозунг. Партии сейчас получают возможность формировать программы развития и участия политических сил в реализации приоритетных проектов и программ, - прокомментировал политолог Антон Лукаш.

Как отметил эксперт, фигура председателя (ранее Блошкин был заместителем губернатора) сделает взаимоотношения двух ветвей власти еще более эффективными.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – регион побед
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