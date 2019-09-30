Волгоградский губернатор пообещал поддержку новому составу облдумы

Депутаты Волгоградской областной думы VI созыва провели первое заседание. Председателем регионального парламента стал Александр Блошкин. С началом работы депутатов поздравил губернатор региона Андрей Бочаров.

- Важно обеспечить преемственность: продолжить серьезно, системно, ответственно реализовывать все начатые программы и проекты, направленные на социально-экономическое развитие области, а также придать работе законодательного собрания новое качество, новую динамику, - обратил внимание Андрей Бочаров. - Новые подходы в формировании структуры Волгоградской областной думы создают дополнительные возможности сформировать новую политическую культуру и в целом укрепить устойчивость политической системы области.

По его словам, облдума должна стать постоянно действующей площадкой для общественных дискуссий и совместного поиска решений конкретных вопросов. Глава региона также отметил деятельность предыдущего созыва. Как подчеркнул губернатор, регпарламент всегда может рассчитывать на конструктивное взаимодействие с администрацией Волгоградской области.

По данным пресс-службы региональной администрации, в новый состав думы вошли 23 депутата, избранные впервые. Таким образом, представительный орган власти обновился более чем на 60 процентов.

- Впервые в истории области в новом составе думы заместители председателя представляют все ведущие политические силы. Это решение сильной власти, достигшей уверенного согласия в обществе, уважающей потенциальных оппонентов. Очевидно, что это будет дума развития. И это не пафосный лозунг. Партии сейчас получают возможность формировать программы развития и участия политических сил в реализации приоритетных проектов и программ, - прокомментировал политолог Антон Лукаш.

Как отметил эксперт, фигура председателя (ранее Блошкин был заместителем губернатора) сделает взаимоотношения двух ветвей власти еще более эффективными.