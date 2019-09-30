Где в России ведут самый здоровый образ жизни

Здорового образа жизни больше всех в России придерживаются жители Северного Кавказа и Юга. На первом месте Дагестан, на втором - Чеченская Республика, на третьем - Кабардино-Балкария. Следом идут Адыгея и Краснодарский край. В аутсайдерах - Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

Как сообщают РИА Новости, при составлении рейтинга эксперты анализировали восемь показателей - доля населения, занимающегося физкультурой и спортом; число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда; потребление табака и продажа алкоголя.

Сравнительный анализ с прошлогодними данными показал, что здоровый образ жизни стремительно завоевывает популярность среди россиян. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 39,8 процента, что на три пункта выше, чем годом ранее. В Краснодарском крае данный показатель составляет 49,8 процента; Тыва - 48,8; Дагестан - 47,3; Ямало-Ненецкий автономный округ - 46,6 и Тамбовская область - 45,9.

Мода на здоровый образ жизни привела к отказу от вредных привычек. По итогам 2018 года расходы на табак и алкоголь снизились в 47 российских регионах. Ежедневно курят лишь 22,5 процентов населения России. Больше всего курильщиков среди людей в возрасте 40-50 лет. Снизились также показатели продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона. По итогам прошлого года в среднем по России он составил 7,3 литра, что на 0,3 литра ниже прежних данных.