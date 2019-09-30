Новости

Фото: актриса Нелли Уварова поддержала Заворотнюк, постригшись наголо 10:30
Конец сентября во Владивостоке стал самым теплым за последние 80 лет 10:13
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ 10:13
Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией 10:05
Режиссер "Счастливы вместе" прокомментировал арест Натальи Бочкаревой 10:05
Экипировка "Ратник" увеличила боевые возможности пехотинца в два раза 10:00
Немецкий дипломат подарит "Артеку" полученные при СССР вымпелы и значки 09:57
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент 09:45
Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы 09:44
В Хакасии мужчину осудили на семь лет за содействие терроризму 09:33
Рахимов нокаутировал Фузиле и теперь сразится за титул чемпиона IBF 09:31
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов 09:30
Новый Mercedes-Benz C-Class станет "Майбахом" для бедных 09:25
Где в России ведут самый здоровый образ жизни 09:23
Терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска заработает в октябре 09:19
В Екатеринбурге в ДТП с внедорожником один человек погиб и четыре ранены 09:18
Билан выступил в Самаре после скандального концерта 09:10
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть 08:55
СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон" 08:55
Гендиректор "Зенита" высказался об отставке главного тренера "Спартака" 08:50
Видео: неосторожные автопогрузчики уронили ж/д платформу 08:17
В центральной котельной сахалинского Поронайска произошел пожар 08:14
Президент "Арсенала" возмущен судейством в матче против "Краснодара" 08:07
Бизнес предупредил о возможном росте цен на молочную продукцию 07:38
Напавших на российских пограничников рыбаков из КНДР арестовали 07:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 09:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Где в России ведут самый здоровый образ жизни

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Здорового образа жизни больше всех в России придерживаются жители Северного Кавказа и Юга. На первом месте Дагестан, на втором - Чеченская Республика, на третьем - Кабардино-Балкария. Следом идут Адыгея и Краснодарский край. В аутсайдерах - Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

Фото: iStock
Юная спортсменка из Перми попала в Книгу рекордов России

Как сообщают РИА Новости, при составлении рейтинга эксперты анализировали восемь показателей - доля населения, занимающегося физкультурой и спортом; число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда; потребление табака и продажа алкоголя.

Сравнительный анализ с прошлогодними данными показал, что здоровый образ жизни стремительно завоевывает популярность среди россиян. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 39,8 процента, что на три пункта выше, чем годом ранее. В Краснодарском крае данный показатель составляет 49,8 процента; Тыва - 48,8; Дагестан - 47,3; Ямало-Ненецкий автономный округ - 46,6 и Тамбовская область - 45,9.

Мода на здоровый образ жизни привела к отказу от вредных привычек. По итогам 2018 года расходы на табак и алкоголь снизились в 47 российских регионах. Ежедневно курят лишь 22,5 процентов населения России. Больше всего курильщиков среди людей в возрасте 40-50 лет. Снизились также показатели продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона. По итогам прошлого года в среднем по России он составил 7,3 литра, что на 0,3 литра ниже прежних данных.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея СКФО Дагестан СКФО Чеченская Республика СКФО Кабардино-Балкария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
Захарова объяснила решение Лаврова посетить США на фоне визового скандала
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Партия Курца одержала победу на парламентских выборах в Австрии
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы