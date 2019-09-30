Из Челябинска в Магнитогорск пролетела первая "Ласточка"

На Южном Урале состоялась первая тестовая поездка скоростного электропоезда "Ласточка" по маршруту Челябинск - Магнитогорск. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, ее организовали для оценки технической возможности скоростного передвижения на этом участке магистрали.

С учетом остановок в Троицке и Карталах, "Ласточка" долетела до Магнитогорска за четыре часа и девять минут. Скорость на отдельных участках составила 140 километров в час. Причем, по словам начальника ЮУЖД Анатолия Храмцова, это не предел. Поезд способен разгоняться до 160 километров в час. Поэтому в планах железнодорожников довести время в пути до четырех часов.

- Электропоезд "Ласточка" сочетает в себе скорость и комфорт, - пояснил Анатолий Храмцов. - В перспективе мы надеемся пустить его в направлении Миасса и Златоуста.

Напомним, "Ласточка" создана компанией "Уральские локомотивы". В ее составе - пять вагонов с мягкими креслами, панорамными окнами и системой климат-контроля. Кроме того, электропоезд оборудован для поездок маломобильных пассажиров.