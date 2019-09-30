Новости

Лукашенко заявил о неизменной политике в отношении Армении 18:06
Volkswagen приступил к тестам нового купе-кроссовера 18:00
Мамаев рассказал о жизни в колонии 17:58
США внесли в санкционные списки еще двух россиян и три компании 17:54
Как москвичка выиграла 286 миллионов рублей 17:51
Девушка устроила пикантную фотосессию в отделе полиции 17:37
На дне моря найден римский корабль с хорошо сохранившимся грузом 17:20
Зеленский освободил Данилюка с должности секретаря СНБО 17:06
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом 17:05
Из Челябинска в Магнитогорск пролетела первая "Ласточка" 17:00
Невидимая "Планета Х" может оказаться не планетой 17:00
Видео: водитель BMW не сразу заметил потерю колеса 17:00
Эксперты Валдайского клуба обсудили противостояние Запада и Востока 16:59
В Астрахани закрыли подпольное казино 16:57
На Алтае школьник умер на уроке физкультуры 16:55
МИД РФ рассказал о переговорах Лаврова с грузинским коллегой на ГА ООН 16:51
Парламент Кубы изберет президента страны 10 октября 16:51
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги 16:45
Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя "Рольфа" 16:41
Доменико Тедеско назвали претендентом на пост главного тренера "Спартака" 16:41
В Омске пожаловались на школьника, державшего в страхе лицей 16:39
Песков: Темы повышения пенсионного возраста нет на повестке Кремля 16:37
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина 16:33
Рэпер Дрейк одолжил клубу НБА свой самолет 16:31
В Омске 97-летнему ветерану предложили попросить жилье через 5 лет 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 17:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Челябинска в Магнитогорск пролетела первая "Ласточка"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ЮУЖД Фото: Пресс-служба ЮУЖД
Фото: Пресс-служба ЮУЖД

На Южном Урале состоялась первая тестовая поездка скоростного электропоезда "Ласточка" по маршруту Челябинск - Магнитогорск. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, ее организовали для оценки технической возможности скоростного передвижения на этом участке магистрали.

В Сибири в тестовом режиме запустили скоростные электрички

С учетом остановок в Троицке и Карталах, "Ласточка" долетела до Магнитогорска за четыре часа и девять минут. Скорость на отдельных участках составила 140 километров в час. Причем, по словам начальника ЮУЖД Анатолия Храмцова, это не предел. Поезд способен разгоняться до 160 километров в час. Поэтому в планах железнодорожников довести время в пути до четырех часов.

- Электропоезд "Ласточка" сочетает в себе скорость и комфорт, - пояснил Анатолий Храмцов. - В перспективе мы надеемся пустить его в направлении Миасса и Златоуста.

Напомним, "Ласточка" создана компанией "Уральские локомотивы". В ее составе - пять вагонов с мягкими креслами, панорамными окнами и системой климат-контроля. Кроме того, электропоезд оборудован для поездок маломобильных пассажиров.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке