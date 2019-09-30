Парламентарии Ямала и Германии налаживают сотрудничество

Сегодня завершился визит делегации германо-российской парламентской группы Бундестага Федеративной Республики Германия на Ямал. Результаты поездки будут представлены на собрании Бундестага, участниками которого станут не только представители германо-российской группы, но и остальных фракций. Итоговый документ поступит в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа.

Делегация работала на Ямале с 26 по 30 сентября. Главная цель визита - обсуждение межпарламентского взаимодействия, расширение международного сотрудничества, знакомство с деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса.

Ямальские депутаты познакомили гостей с региональным законодательством в сфере социальной политики, особенностями законодательного регулирования жизни коренных малочисленных народов Севера и мерами, принимаемыми для сохранения экологии при интенсивном развитии промышленного потенциала и наращивании добычи энергоресурсов в автономном округе.

"Ямал - крупнейший поставщик углеводородного сырья не только на внутренний, но и внешний рынок. Здесь реализуется более двадцати крупных промышленных проектов, функционирует морской порт Сабетта, завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Мы постарались удовлетворить интерес одного из основных партнеров в Европе по экспорту газа и показать работу нефтегазовых компаний, поставляющих газ в трубу "Северного потока", - отметил председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин. - Мы максимально наполнили программу визита немецких коллег, чтобы сделать ее интересной и полезной. Ямал показал гостям лучшие наработки и практики как в реализации социальных проектов, так и во взаимодействии с топливно-энергетическим комплексом. Для нас было важно, чтобы гости поняли, что Ямал - это не только энергетическая база, но и дом для наших людей".

Немецкие парламентарии оценили ямальский опыт развития социальных проектов, особенно в области дошкольного образования. Особое впечатление на гостей произвело взаимодействие власти с коренным населением в части сохранения культуры, обычаев и традиционных видов хозяйствования, а также меры ТЭК, направленные на сохранение экологического баланса.

"Мы смогли увидеть много нового и интересного, и даже то, чего никак не ожидали. Многие ваши наработки мы возьмем с собой, чтобы претворить в жизнь в Германии. Мы продолжим сотрудничество, с коллегами в парламенте обсудим дальнейшее развитие отношений между Германией, Россией и Ямалом в частности", - прокомментировал председатель германо-российской парламентской группы Робби Шлунд.

Глава немецкой делегации заметил, что теплый прием помог сломать стереотипы, сложившиеся в Европе о России.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО