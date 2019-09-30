РФ и КНР готовятся отмечать 70-летие установления дипломатических отношений

Россия и Китай готовятся отмечать 2 октября 70-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. В Китае этой дате уделяется особое значение, ведь СССР активно поддерживал китайских коммунистов во время их борьбы за власть и стал первым государством, признавшим только появившуюся Китайскую народную республику. Уже на следующий день после провозглашения КНР замминистра иностранных дел СССР Андрей Громыко отправил главе МИД КНР Чжоу Эньлаю телеграмму с сообщением, что правительство Советского Союза решило установить дипломатические отношения и предлагает взаимное назначение послов.

Сегодня Россия и Китай активно сотрудничают на различных международных площадках, таких как ШОС, БРИКС, G20, АТЭС, форума "Азия-Европа" (АСЕМ), сопряжение ЕАЭС и инициативы "Одного пояса и одного пути", а также в глобальных вопросах. В частности, очередная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина намечена на саммитах БРИКС и АТЭС, которые пройдут в ноябре в Латинской Америке. Напомним, что за последние шесть лет лидеры двух стран встречались 30 раз. Кроме того, в 2020 году планируется продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенного в 2001 году, одного из важнейших документов в отношениях Москвы и Пекина.

Обе страны координируют свои усилия в борьбе с терроризмом, выступают против американского протекционизма и вводимых Вашингтоном санкций. Также они придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела друг друга при сохранении свободы действий в отношении третьих стран. По словам директора российского Института Дальнего Востока РАН Сергея Лузянина, отношения России и КНР также включают "позиционирование России и Китая в качестве самостоятельной геополитической силы, способной сдерживать потенциальных противников, быструю адаптацию партнерства под решение той или иной задачи в отдельном регионе, будь то Ближний Восток, Латинская Америка или Корейский полуостров".

Таким образом, обе страны сегодня общими усилиями ищут выход из той сложной ситуации, в которой оказался мир благодаря трансформации всей системы международных отношений, стараясь удержать эти отношения от фрагментации и сохранить ключевую роль международных институтов. Как отмечал замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", "межгосударственный диалог Москвы и Пекина деидеологизирован, стороны не вмешиваются во внутренние дела друг друга, уважают суверенный выбор модели внутреннего устройства и пути развития, оказывают взаимную поддержку в ключевых вопросах безопасности, суверенитета и территориальной целостности".

Москва и Пекин не раз заявляли о намерении сохранить уникальный механизм ООН, поддерживающий полицентричность мира. Обе страны не раз обращали внимание на то, что неуважение к международным институтам - опасная игра и может привести к непредсказуемым последствиям. Россия и Китай неоднократно, например, высказывались в одном ключе по сирийской проблеме.

На Генассамблее ООН в сентябре 2018 года делегации обеих стран поддержали Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, добиваясь регулирования на международной основе деятельности различных государств в космосе. Также Китай поддержал Россию в связи с кризисом вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), когда Москва внесла резолюцию о поддержке этого документа как основы для европейской и международной безопасности. Как отметил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам российско-китайского саммита в Москве 5 июня, "в подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России и Китая о неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения".

Взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показывает, что Россия и КНР стремятся развивать и расширять эту организацию, выводить ее на новый уровень. После присоединения к ШОС в 2018 году Индии и Пакистана стало ясно, проект открытого для всех Большого евразийского партнерства, разрабатываемый Москвой и Пекином, оказался привлекательным для третьих стран. "ШОС призвана стать образцом взаимовыгодного сотрудничества", отметил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите Организации в Бишкеке 14 июня.

Россия и Китай также имеют общие подходы в отношении формирования открытой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Эту проблематику представители двух стран, включая лидеров, регулярно обсуждают на встречах в рамках БРИКС, АСЕАН, АСЕМ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Особенное внимание Москва и Пекин уделяют безопасности в АТР, взаимодействуя в урегулировании ядерной проблемы на Корейском полуострове на основе исключительно мирного политико-дипломатического решения проблемы. Соответствующий подход был зафиксирован в октябре 2018 года на встрече замминистров иностранных дел РФ, КНР и КНДР в октябре 2018 года. Свои шаги на этом направлении России и Китай также координируют в ООН.

Если говорить о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Одного пояса и одного пути", то стороны в первую очередь стараются улучшать транспортные связи, постепенно ликвидируя "узкие места" и расширяя пропускную способность железнодорожных и автомобильных магистралей. Кроме того, речь идет о развитии бизнес-связей и выстраивании структуры, при которой предприниматели из двух стран смогут легче налаживать контакты.

Наконец, обе стороны расширяют сотрудничество в Арктике. Проводятся совместные исследования, создаются инфраструктурные и энергетические проекты.