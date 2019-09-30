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30.09.2019 14:51
Рубрика: В мире

Рябков: Визовая война с США уже давно идет

Текст: Юрий Когалов
Визовая война с США уже давно идет, и развязал ее Вашингтон. Об этом заявил заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

По его словам, российская сторона сталкивается с огромными трудностями при направлении сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки. Аналогичные проблемы возникают и при оформлении персонала в краткосрочные командировки.

"Мы предлагаем американцам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб". Пока не получается. Видимо приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие, видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем", - отметил Рябков. По его словам, Москва рассматривает возможность асимметричного ответа.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Ситуацию с визами замминистра назвал "очень тревожным звонком в отношении того, что могут себе позволить США применительно к ООН". "Проблема высветилась "во весь рост". Не просто пренебрежение США абстрактным международным правом, а конкретно обязательствами страны, принявшей в 1947 году на своей территории штаб-квартиру ООН и заключившей в этой связи соответствующие соглашения. Я не припомню случая, когда вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию до такой степени игнорирующую очевидные вещи. Это новое качество пренебрежения любыми нормами, новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Москва уже поставила вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению проводились бы не на территории США. "Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества. Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс", - заявил Рябков

Напомним, ранее несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ. Вашингтон объяснил это "техническими причинами".

В Москве раскритиковали действия американской стороны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия жестко отреагирует на подобные шаги американских партнеров.

Президент Ирана Хасан Роухани со своей стороны также выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США на территорию другой страны. Он выразил готовность поддержать эту инициативу, если ее выдвинут на обсуждение.

В мире США Правительство МИД Россия и США
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