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30.09.2019 12:36
Рубрика: Спорт

Римас Куртинайтис: Команда показала энергию и старание

Текст: Илья Трисвятский
Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе сборной СССР литовский специалист Римас Куртнайтис прокомментировал разгромную гостевую победу своей команды над эстонским "Калевом" в регулярном чемпионате Единой лиги (86:63). Главная мысль наставника: "Игроки показали энергию и старание".
Фото: VTB League/flickr.com Фото: VTB League/flickr.com
Фото: VTB League/flickr.com

- Мы не планировали играть подобным образом, так как ожидали увидеть "Калев" в полном составе, а в итоге у них вышли лишь девять человек. Тем не менее, мы провели хороший матч с точки зрения подготовки к Евролиге, особенно это касается различных вариантов защиты, которые будем использовать в дальнейшем, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба БК "Химки". - Самое главное, мы показали энергию, старание, взяли подборы, контролировали матч, хотя не все прошло так, как я хотел. И все же мы проделали хорошую работу!

Поясним, что у последнего чемпиона Советского Союза "Калева" сейчас серьезные кадровые проблемы. К началу сезона команда по ряду причин внутреннего характера подошла не полностью укомплектованной. Ситуацию усугубило и повреждение носа у американского легионера Антино Джексона. В итоге "Калев" сыграл против "Химок" девятью баскетболистами, среди которых был сын другого олимпийского чемпиона Сеула-1988 Тийта Сокка - Стэн-Тимму Сокк. Такая вот связь времен.

Фото: fiba.com
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У "Химок" же еще не все травмированные вошли в строй. Поэтому команда отправились в Таллинн без Алексея Шведа, Тимофея Мозгова, Петра Губанова, Криса Крамера, Энтони Гилла и Дайриса Бертанса. Отметим, что последний сыграл в победном матче открытия сезона против польской "Зелены-Гуры", но получил растяжение задней поверхности бедра. В отсутствии ряда основных исполнителей свой шанс получили 21-летние Максим Барашков и Игорь Вольхин.

Даже без лидеров химчане не испытали особых проблем в эстонской столице. Неудачное начало (2:9) удалось компенсировать предельно быстро. Начиная с шестой минуты, "Химки" захватили лидерство в счете и не упускали его. Гости выиграли все четыре 10-минутных отрезка - 23:22, 20:11, 23:20, 20:10. Самыми результативными у победителей стали латвиец Янис Тимма (16 очков) и сербский новичок команды Стефан Йович (12), у которого наиболее высокие в команде цифры личной эффективности (20 баллов, рассчитанные по специальной формуле) и полезности ("плюс-минус" равен +28). Игровое время досталось всем 12 заявленным на матч баскетболистам "Химок".

Игра в Таллинне стала для "Химок" последней репетицией перед стартом в Евролиге. В ближайший четверг, 3 октября, подмосковный клуб на паркете "Арены Мытищи" примет израильский "Маккаби" (Тель-Авив). Это будет первое серьезное испытание для нашей заметно обновленной в межсезонье команды. Состав по именам шикарный, боеспособный, но нужно время, чтобы вернулись в строй и сыгрались пока еще травмированные звезды, ключевые исполнители Швед и Мозгов.

Спорт Баскетбол
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