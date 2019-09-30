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30.09.2019 17:20
Рубрика: Общество

На дне моря найден римский корабль с хорошо сохранившимся грузом

Текст: Денис Передельский
Фото: Instituto Balear de Estudios en Arqueologia Maritima Фото: Instituto Balear de Estudios en Arqueologia Maritima
Фото: Instituto Balear de Estudios en Arqueologia Maritima

Подводные археологи обнаружили на морском дне у побережья Майорки место крушения римского судна, затонувшего около 1700 лет назад и перевозившего груз амфор.

Как сообщает Archaeology News Network, затонувшее судно было римским. Предварительно установлено, что оно потерпело крушение в III или IV веке нашей эры.

Фото: Hellenic Ministry of Culture
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Ученые считают, что это было торговое судно, которое перевозило амфоры между Майоркой и материковой Испанией. Кстати, груз на удивление хорошо сохранился.

Надписи на амфорах указывают на то, что они использовались для хранения рыбного соуса, масла и вина. Эти сосуды все еще закупорены, однако исследователи не спешат их открывать.

Прежде будут проведены консервационные работы. Они призваны убрать из артефактов морскую соль, которая столетиями разъедала материал и привела к образованию трещин. Сейчас амфоры находятся в бассейнах.

По словам Себастьяна Мунара из Балеарского института морских археологических исследований, амфоры оказались прекрасно законсервированы в трюме корабля. Что касается самого судна, то его длина составляла около десяти метров, а ширина - около пяти метров.

Примечательно, что оно было обнаружено всего в нескольких метрах от берега на пляже Кан-Пастилья. Фрагменты керамики обнаружила местная семейная пара, и уже прибывшие на место археологи обнаружили судно, затонувшее порядка 1700 лет назад.

Кстати, археологи приняли решение оставить его на дне - на поверхность подняты только амфоры.

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