Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты

Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что себестоимость производства такой продукции может даже снизиться уже в 2020 году.

"Внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочку, - цитирует ТАСС слова официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано. - Более того, служба ожидает снижение себестоимости продукции уже в следующем году".

При этом в ведомстве подчеркнули, что единственным поводом для повышения цен может стать "истерия" вокруг этой темы, которая, по словам Мелано, "является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей", желающих увеличить собственную прибыль.

Сейчас система работает стабильно, без сбоев, сказала представитель ведомства. "Подготовка к этому растянулась на несколько лет, а потому у производителей было достаточно времени на подготовку", - добавила Мелано.

Отметим, что с 1 ноября текущего года стартует третий итоговый этап, в рамках которого предполагается вхождение в систему молока и кисломолочной продукции. Первый этап прошел года назад, второй, предполагающий ввод в систему отдельные молочные продукты, состоялся в июле.