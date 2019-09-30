Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина 16:33
Рэпер Дрейк одолжил клубу НБА свой самолет 16:31
В Омске 97-летнему ветерану предложили попросить жилье через 5 лет 16:22
На Крите найден тронный зал микенской цивилизации 16:21
Под Стамбулом активизировался один из опаснейших разломов на планете 16:20
Возбуждено уголовное дело по факту ограбления дома экс-футболиста Семшова 16:16
Черчесов объяснил вызов в сборную Чистякова и Жемалетдинова 16:15
Индийский модуль "Викрам" таинственно исчез с поверхности Луны 16:05
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить митинги в столице 16:01
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia 16:00
В Кремле назвали условие публикации разговоров Путина и Трампа 15:56
Лекторий "Среда истории" откроет сезон в кинотеатре "Иллюзион" 15:54
Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования 15:54
Путин приедет в Ереван на саммит ЕЭАС 15:52
Президент "Ростова" раскрыл подробности контракта с Мамаевым 15:49
В Красноярске сделали торт для тигра 15:48
Медведев обсудит с главой Госсовета Кубы двустороннее сотрудничество 15:41
Кононова могут оштрафовать за неявку на интервью и пресс-конференцию 15:39
Новый Audi Q3 с полным приводом для России: цена и дата начала продаж 15:35
В Вологде обустроили "народный" пешеходный переход 15:33
В Перми спасли котенка с девятью пулевыми ранениями 15:33
Гастроэнтеролог развенчал мифы о растительном масле 15:32
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М" 15:30
Драма "К звездам" с Брэдом Питтом возглавила российский прокат 15:25
В РФ откроют участки для голосования белорусов на парламентских выборах 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 15:54
Рубрика: Общество

Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования

Текст: Мария Агранович

Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного математического и естественно-научного образования. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Фото: Борис Ярков
Почему среди учителей на десять женщин приходится один мужчина

Речь о международном исследовании TIMSS, которое оценивает знания школьников в четвертых и восьмых классах. Проводится такой мониторинг раз в четыре года. А вот в другом исследовании - PISA - мы на средних позициях, в районе 30 места. PISA отмечает не только научные знания по предмету, но и то, умеет ли школьник эти знания применять на практике. Мониторинг качества образования PISA проводится среди 15-летних школьников по четырем основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность.

Напомним, Рособрнадзор совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запустили проект по оценке качества образования во всех регионах России, который продлится до 2024 года. В 14 российских регионах такая проверка пройдет уже до конца текущего года. И проводиться она будет как раз по критериям, которые используют эксперты в исследовании PISA. Глобальное исследование проводится раз в три года, а участники российского мониторинга будут видеть динамику внутри страны ежегодно. Результаты по первой группе регионов должны появиться уже в январе-феврале.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке