Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования

Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного математического и естественно-научного образования. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Речь о международном исследовании TIMSS, которое оценивает знания школьников в четвертых и восьмых классах. Проводится такой мониторинг раз в четыре года. А вот в другом исследовании - PISA - мы на средних позициях, в районе 30 места. PISA отмечает не только научные знания по предмету, но и то, умеет ли школьник эти знания применять на практике. Мониторинг качества образования PISA проводится среди 15-летних школьников по четырем основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность.

Напомним, Рособрнадзор совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запустили проект по оценке качества образования во всех регионах России, который продлится до 2024 года. В 14 российских регионах такая проверка пройдет уже до конца текущего года. И проводиться она будет как раз по критериям, которые используют эксперты в исследовании PISA. Глобальное исследование проводится раз в три года, а участники российского мониторинга будут видеть динамику внутри страны ежегодно. Результаты по первой группе регионов должны появиться уже в январе-феврале.