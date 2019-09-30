Россияне попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

Туристы из России, отдыхавшие по системе all inclusive ("все включено") в турецком районе Манавгат, попытались в чемодане увезти на родину еду и напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
При выезде из гостиницы персонал попросил одного из туристов показать содержимое багажа. Там оказались блюда, которые подавали на завтрак, а также бутылки с водой и фрукты, аккуратно упакованные в пакеты.
В результате сотрудники изъяли у отдыхающих продукты, а затем туристы покинули гостиницу. Наказывать их не стали.
Представитель администрации не исключил, что туристы неправильно поняли систему "все включено", потому инцидент можно назвать недоразумением.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turistin otelden ayrılırken kontrol edilen valizinden kahvaltılık ürünler, meyve ve sebze ile içecekler bulundu. Rus turist hakkında tutanak tutuldu! https://t.co/NUvseyjtTX- Habertürk (@Haberturk) 30 сентября 2019 г.