Россияне попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

Туристы из России, отдыхавшие по системе all inclusive ("все включено") в турецком районе Манавгат, попытались в чемодане увезти на родину еду и напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

При выезде из гостиницы персонал попросил одного из туристов показать содержимое багажа. Там оказались блюда, которые подавали на завтрак, а также бутылки с водой и фрукты, аккуратно упакованные в пакеты.

В результате сотрудники изъяли у отдыхающих продукты, а затем туристы покинули гостиницу. Наказывать их не стали.

Представитель администрации не исключил, что туристы неправильно поняли систему "все включено", потому инцидент можно назвать недоразумением.