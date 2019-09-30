Россияне стали больше путешествовать с питомцами, чаще - с собаками

Большинство владельцев домашних животных - 67 процентов - обязательно когда-либо в путешествие брали с собой своего питомца. Такие данные приводятся в необычном исследовании проекта "Питомцы Mail.ru". При этом хозяева собак чаще путешествуют со своими животными, чем хозяева кошек. 77 процентов "собачников" хотя бы раз брали в дальние поездки своих собак. "Кошатники" отстают - чуть более 56 процентов.

Важное уточнение: как правило, отдыхающие берут с собой домашних животных, путешествуя внутри страны. Чаще всего участники опроса с животными ездили на автомобиле (82 процента), на поездах (20 процентов) и меньше всего летали на самолетах (13 процентов).

Как установили авторы исследования, самым проблематичным по числу запретов и ограничений для домашних животных остается самолет (42 процента опрошенных), а самым труднопереносимым видом транспорта является автомобиль - 22 процента участников опроса заявили о том, что их животные "плохо переносят дорогу", "их укачивает".

Однако не все берут с собой животных в дорогу. Когда нет такой возможности, 49 процентов отдают животных родным, друзьям, реже - соседям. 5 процентов устраивают домашних животных в зоогостиницы, еще 5 процентов передают животных специальным ситтерам.