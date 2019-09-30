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Рубрика: Власть

Российские военные проинспектируют полигоны Греции

Группа российских инспекторов посетит 1-4 октября полигоны на территории Греции. Визит состоится в рамках реализации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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По его словам, инспекция охватит площадь около 11 тысяч квадратных километров, что составляет около 10% территории Греции. Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, узнают о размещенных здесь воинских формированиях и частях, а также об учениях "Парменион" сухопутных войск Греции.

Кроме того, в рамках реализации Договора по открытому небу Россия осуществит наблюдательный полет над Венгрией. Он состоится с 30 сентября по 4 октября с аэродрома открытого неба "Папа". Максимальная дальность полета - 1180 километров. Будет задействован самолет Ан-30Б. Маршрут согласован с наблюдаемой стороной, а на борту будут присутствовать венгерские специалисты, пишет газета вооруженных сил России "Красная звезда".

Напомним, что Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах между странами ОБСЕ. Договор по открытому небу позволяет его странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В Договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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