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Рубрика: Экономика

Мест нет. И не будет

С 1 октября в квартирах нельзя открывать хостелы
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
С 1 октября 2019 года в квартирах можно устраивать гостиницы только в случае, если помещение переведено в категорию "нежилого".
В хостелах сегодня останавливается в основном молодежь, которая любит повеселиться, что очень не нравится жителям соседних квартир. Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Это означает, что теперь в многоквартирном доме хостел может располагаться только на первом этаже в нежилом помещении с отдельным входом. Что и предусматривает закон, вступивший 1 октября в силу.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Его обсуждали много лет. До этого были многочисленные обращения граждан, которые вынуждены жить рядом с шумными квартирами, используемыми под хостелы. Кроме того, такие пристанища еще и зарекомендовали себя как небезопасные. Нередко там случаются пожары или драки. При этом помещения не оборудованы тревожными кнопками и средствами защиты, их никто не охраняет. Наконец, это антисанитария в подъезде.

Хостелы популярны за рубежом. Законы там жесткие. "В Европе и Северной Америке деятельность хостелов строго урегулирована и, как правило, требует наличия лицензий из самых различных инстанций. Любое нарушение влечет отзыв лицензии, а следом приостановление или прекращение деятельности хостела", - рассказал эксперт гостиничного рынка Алексей Гавришев.

В России владельцы хостелов долгое время чувствовали себя безнаказанно и даже не задумывались ни о каких лицензиях

В России же владельцы хостелов долгое время чувствовали себя безнаказанно, существовали вне закона и даже не задумывались ни о каких лицензиях. Теперь около 20-30 процентов таких гостиниц уйдут с рынка, прогнозирует руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. По его словам, первые этажи - чересчур дорогое удовольствие. Многие хостелы не смогут туда переехать из обычных квартир.

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"Если мы возьмем, например, Москву или Санкт-Петербург, то здесь далеко не все могут позволить себе взять в аренду коммерческие помещения на первых этажах, потому что ее цена в зависимости от места вырастает в десятки раз", - отметил Александр Моор. Либо это затраты на перевод помещения в нежилое, организацию отдельного входа. И в обоих случаях надо еще купить и установить необходимое для обустройства гостиниц оборудование. Затратно выходит.

Соответственно, в первую очередь уйдут именно "бедные" хостелы, которые располагаются в жилых квартирах и не могут гарантировать своим жильцам комфорт и безопасность.

То, что владельцы гостиниц уже пытаются избавиться от бизнеса, ставшего незаконным, очевидно.

По данным портала "Авито", за год число предложений о продаже хостелов как готового бизнеса выросло на 7,9%. При этом спрос в 20 из 26 городов сократился на 2,9%, а накануне вступления в силу нового закона произошло самое сильное падение спроса - на 23%.

Новые правила работы хостелов должны очистить туристический рынок от недобросовестных владельцев "ночлежек", гарантировать покой и безопасность жильцам многоквартирных домов, а туристам обеспечить комфорт и нормальные условия проживания. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Вместе с тем уход отельеров не должен существенно отразиться на туристическом рынке. "Даже повышение цен с учетом того, что предпринимателю пришлось менять помещение или приводить в порядок имеющееся, будет не очень существенным", - добавил в разговоре с "РГ" Александр Моор.

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С ним солидарен президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он уверен, что свое дело сделает удачно выбранное время вступления закона в силу - сейчас большие туристические сезоны во всех городах закончились, а к следующим рынок уже успеет перестроиться.

Владельцев хостелов, расположенных в жилых помещениях, в случае продолжения работы после первого октября, ждут санкции. "Во-первых, при выявлении таких хостелов органы прокуратуры и Роспотребнадзора в регионах будут собирать материалы и отправлять их в суд. А суд может признать бездействие коммерсантов незаконным и обязать их привести деятельность хостела в соответствие с требованием закона.

Во-вторых, лица, организовавшие хостел в жилом помещении, будут нести ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых зданий, за нарушение правил противопожарной безопасности, за оказание услуг ненадлежащего качества. А также за несоблюдение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об услуге и исполнителе", - рассказал Алексей Гавришев.

Понадобится пару месяцев, чтобы очистить российские города от незаконных хостелов. И цены на услуги отельеров это не поднимет, уверяют эксперты

Нарушившие все эти требования навлекут на себя целый "ураган" санкций от государства. Для продолжения работы собственнику хостела все равно придется перевести помещение из жилого фонда в нежилой и выполнить все необходимые предписания. "Понадобится немного времени, чтобы очистить рынок. Система правоохранительных органов сейчас выстроена достаточно эффективно. За пару месяцев возможно справиться со всеми незаконными хостелами. Останутся единичные случаи", - заключил Айдар Галеев, руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG.

Экономика Туризм Экономика Недвижимость Экономика Бизнес Вступают в силу в октябре 2019 года
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