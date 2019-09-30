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30.09.2019 23:30
Рубрика: Общество

Родись красиво

Более 145 тысяч малышей родились за четверть века в роддоме больницы им. Баумана
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Столичный выпуск № 219(7977)
Самый большой в России роддом больницы имени Баумана, получивший звание лучшего в столице, отмечает 25-летие со дня открытия. За эти годы в нем появились на свет более 145 тысяч малышей - население целого района Москвы!

"В день мы принимаем порядка 35 родов. Школьный класс! - рассказала "РГ" зам главного врача ГКБ N 29 имени Баумана по акушерству и гинекологии Лариса Есипова. - А в прошлом году поставили рекорд в столице, приняв за год 9 тысяч новорожденных. До конца нынешнего года перевалим и за 10 тысяч, ведь 8 тысяч малышей уже приняли". Забота о будущей маме тут начинается с первых дней беременности. В состав роддома входит 12 женских консультаций. Врачи следят за здоровьем рожениц, помогая выносить здорового младенца, даже если у женщины имеются серьезные заболевания. Раньше москвичкам, страдающим диабетом первого типа, рожать категорически запрещали. Сейчас это не приговор, они рожают отличных малышей, а некоторые приходят уже на третьи и даже четвертые роды. "Гестационный сахарный диабет обнаруживается во время беременности у 20% женщин. Мы его диагностируем и предотвращаем осложнения, которые могут возникнуть у ребенка - отек подкожно-жировой клетчатки, увеличение печени, низкий уровень сахара при рождении", - рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Ольга Лукановская.

В день здесь принимают около 35 родов

В просторных родильных залах для будущих мам есть ванна, шведская стенка с канатом, фитболл... Они помогают облегчить боль во время схваток. Здесь можно полежать в теплой воде под музыку, выключив свет. Кровати - трансформеры подходят для родов и в горизонтальном, и в вертикальном положении. Инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковые сканеры экспертного класса, цифровая рентгеновская установка и другое оборудование в реанимационном отделении служат для спасения недоношенных младенцев или малюток с патологией. Чтобы еще слабых деток не переводить в другие клиники, в роддоме открыли отделение второго этапа выхаживания новорожденных, где есть все условия для полного восстановления малышей и мам. Рассказывает Елизавета Киричок, мама Юлианы, родившейся на 35-й неделе: "Пока я два дня была в реанимации, дочка находилась в палате интенсивной терапии, и вот теперь мы с ней под пристальным присмотром докторов и медсестер уже без кювеза, потихоньку развиваемся".

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