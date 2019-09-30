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30.09.2019 11:50
Рубрика: В мире

Самый толстый человек в мире попросил власти оплатить ему новую операцию

Текст: Андрей Васильев

Бывший самый толстый человек в мире, весивший 444 килограмма, на лечение которого уже ушел миллион фунтов стерлингов, просит власти Британии оплатить ему серию операций по похудению, а также хирургическое вмешательство с целью исправления полученных им в ходе болезни повреждений, сообщает The Daily Mail.

Фото: iStock
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Дело в том, что британское министерство здравоохранения уже оплатило серию дорогостоящих операций для того, чтобы Пол Мейсон смог хотя бы частично сбросить вес. В результате крайне дорогостоящей операции по уменьшению желудка он похудел до 228,6 килограмма. Ему, по крайней мере, смогли пошить одежду, чтобы он позировал на камеру в ней, а не голым, как ранее из-за того, что майки и брюки на него было попросту невозможно надеть. Он даже смог совершить полет на самолете и поехать на рыбалку с друзьями.

Сейчас Мейсону требуются многочисленные операции по замене колен, удалению грыж, а также операция на бедрах, стоимость которых составляет не менее 100 тысяч фунтов. "Я в последний раз прошу их об этом", - заявил 59-летний британец The Daily Mirror, добавив, что государство не раз спасало его жизнь, и он мог бы быть мертвым без этой поддержки.

Мейсон добился известности на шоу TLC "Самый толстый человек в мире", а его бывшая невеста Ребекка Маунтин предложила ему жить вместе, но экс-почтальон из Ипсвича говорит, что ему так и не удалось взять под контроль свою еду.

В мире Европа Великобритания
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