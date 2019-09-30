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30.09.2019 10:52
Рубрика: В мире

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ

Текст: Юрий Когалов

Территория Саудовской Аравии огромна, обеспечить защиту от всех угроз крайне сложно. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью американскому телеканалу CBS, объясняя, почему не удалось отразить атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия госкомпании Saudi Aramco.

"Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью", - объяснил он. Принц также признал, что стоящие на вооружении американские системы Patriot и Hawk не предназначены для борьбы с беспилотниками.

Фото: YouTube
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

Ответственность за эту атаку он возлагает на Иран, а потому призывает все страны объединиться против него. "Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшее обострение ситуации, которая будет угрожать мировым интересам, приведет к полному краху мировой экономики", - отметил Мухаммед бен Салман. По его словам, на Ближнем Востоке сосредоточено "около 30 процентов мировых запасов энергоносителей, около 20 процентов торговых потоков, около 4 процентов мирового ВВП". В случае прямого конфликта между Саудовской Аравией и Ираном "все это остановится". "Поставки нефти будут прерваны, цены на нефть подскочат до невообразимых цифр, которых мы никогда в своей жизни не видели", - заявил принц.

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения (хуситы), однако США, а за ними и Великобритания, Германия и Франция, обвинили во всем Иран.

Тегеран свою причастность к атакам отрицает. После нападения Эр-Рияд сократил добычу нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти - за счет стратегического запаса.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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