Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ

Территория Саудовской Аравии огромна, обеспечить защиту от всех угроз крайне сложно. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью американскому телеканалу CBS, объясняя, почему не удалось отразить атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия госкомпании Saudi Aramco.

"Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью", - объяснил он. Принц также признал, что стоящие на вооружении американские системы Patriot и Hawk не предназначены для борьбы с беспилотниками.

Ответственность за эту атаку он возлагает на Иран, а потому призывает все страны объединиться против него. "Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшее обострение ситуации, которая будет угрожать мировым интересам, приведет к полному краху мировой экономики", - отметил Мухаммед бен Салман. По его словам, на Ближнем Востоке сосредоточено "около 30 процентов мировых запасов энергоносителей, около 20 процентов торговых потоков, около 4 процентов мирового ВВП". В случае прямого конфликта между Саудовской Аравией и Ираном "все это остановится". "Поставки нефти будут прерваны, цены на нефть подскочат до невообразимых цифр, которых мы никогда в своей жизни не видели", - заявил принц.

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения (хуситы), однако США, а за ними и Великобритания, Германия и Франция, обвинили во всем Иран.

Тегеран свою причастность к атакам отрицает. После нападения Эр-Рияд сократил добычу нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти - за счет стратегического запаса.