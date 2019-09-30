Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке. Новые условия начинают действовать с 1 октября.

Снижение ставок (кроме продукта "Военная ипотека" и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ставки по кредитам на жилье в новостройках будут начинаться от 7,3 процента годовых. Для покупки недвижимости на вторичном рынке - от 8,8 процента.

Рефинансировать ипотеку можно по ставке от 9,5 процента годовых.