Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на трех источников на банковском рынке.

Указывается, что проект разрабатывается для жителей удаленных и малонаселенных пунктов. Такой услугой смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка, перечень услуг, которые можно будет оплатить новым способом, совпадает с таким же в приложении "Сбербанк Онлайн".

Схема оплаты будет похожа на такую же в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек. По другой информации, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам.