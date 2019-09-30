Объем санаторно-курортного туризма в России в ближайшие годы будет расти на 10% ежегодно. С таким прогнозом выступил Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Мы прогнозируем рост санаторно-курортного туризма примерно по 10% в год, в диапазоне 7-12% в ближайшие несколько лет, - рассказал он "РГ". - Четыреста тысяч коек в санаторно-курортных учреждениях уже сейчас принимают шесть миллионов человек в год, а могли бы принимать 10 миллионов, это реально сделать в течение 2-3 лет на базе уже существующих санаториев".

Сейчас в стране работает почти две тысячи санаториев, пансионатов и других лечебно-профилактических учреждений. В большинстве из них сохранились уникальные специалисты. "Отличие наших санаториев от западных в том, что за рубежом ориентированы в первую очередь на SPA и wellness - процедуры, которые не требуют участия врачей высшей квалификации. Их, как правило, проводит средний медицинский персонал, лечением там не занимаются, - говорит Сергей Шпилько, - а у нас в каждом санатории в наличии полтора десятка врачей самой разной специализации: хирурги, неврологи, гастроэнтерологи".

По его словам, российское санаторно-курортное лечение - высококонкурентоспособный продукт. Это уже давно поняли не только в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах, но и за рубежом. "Мы до сих пор находимся впереди планеты всей и по масштабу, и по глубине процесса лечения, - отмечает глава РСТ. - К нам едут из Израиля, стран СНГ, каждый десятый медицинский турист - иностранец".

Если в 2016 году в России было 35 тысяч иностранных пациентов, то в 2017-м уже 120 тысяч, в 2018-м - 300 тысяч, а за первые полгода 2019 года страну в целях оздоровления посетили уже 530 тысяч иностранцев. Об этом сообщила в сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова.

За первые полгода 2019 года страну посетили уже 530 тысяч иностранных пациентов

При этом в санаториях сегодня не только лечат. Ассортимент их услуг расширяется и диверсифицируется, а качество растет. Обновляется номерной фонд, появляются салоны красоты и кабинеты косметологов, становится больше видов питания: от стола № 5 до шведского стола и заказного меню. В перечне услуг появляются SPA-программы и туры выходного дня. При этом речь совсем не идет о трансформации санаториев исключительно в релаксационные комплексы.

Одно из не очень новых, но все еще недостаточно охваченных рынком направлений - эндоэкологическая реабилитация (ЭРЛ), нацеленная на очищение организма, коррекцию фигуры и веса. Эта уникальная программа по методу доктора медицинских наук, профессора Ю.М. Левина активно очищает околоклеточное пространство организма от токсинов, восстанавливая стабильную и качественную работу всех органов и систем, обеспечивая высокое качество жизни и долголетие.

"Наше тело на 70% состоит из воды. Именно в водной среде перемещаются и накапливаются токсины: в клетках их - 7%, в крови - 7, в лимфе - 3, а в межклеточном пространстве - 83, - рассказал Вячеслав Милов, эндоэколог, заведующий отделением эндоэкологической помощи санатория "Виктория". - Токсины рассеяны во всем организме вокруг клеток, из которых мы состоим. Они замедляют поток межклеточной жидкости, отравляют клетки, замедляют и даже полностью останавливают поступление в них питательных веществ. Отравленные или голодающие клетки не могут качественно выполнять свою функцию, некоторые из них погибают. Это проявляется в нарушении работы органов, отравлении организма. ЭРЛ позволяет очистить внеклеточное пространство - водную составляющую организма. Это восстанавливает нормальное равновесие между внутренней и внешней средой".

Иногда даже не нужно брать отпуск, чтобы получить свою порцию здоровья. "Близкое расположение к такому огромному мегаполису, как Москва, натолкнуло на мысль о необходимости внедрения программ "Стоп-Стресс" и "Анти-age", позволяющих жителям крупных агломераций сделать скрининг состояния здоровья под наблюдением опытных врачей, при сбалансированном питании, в спокойной обстановке на природе и чистом воздухе, - делится Василий Найденов, директор санатория "Виктория", пушкинского филиала "ЦСТЭ" ("Центральный совет по туризму и отдыху"). - Это позволяет в комфортных условиях преодолеть последствия больших нервно-эмоциональных перегрузок, снять усталость, скорректировать правильную диету, нормализовать режим сна и отдыха, активизировать физическую активность".

Такие программы ориентируют граждан на сохранение активного долголетия и повышение качества жизни. Это привлекает не только россиян, но и иностранцев, ведь своевременная поездка в санаторий дает минимум полгода жизни.

Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"