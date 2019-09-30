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30.09.2019 20:45
Рубрика: Власть

Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз

Текст: Владислав Куликов

В России могут значительно увеличить штрафы для граждан, которые состоят на воинском учете и не выполняют свои обязанности перед военкоматом, например, не сообщают вовремя о смене месте жительства. Под санкции в первую очередь попадут призывники, не идущие на контакт с военкомом.

Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала Россия-24.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно - в шесть раз", - рассказал он.

Штрафы будут касаться, например, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Согласно статье 21.5 "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету", за неявку по повестке в военкомат, сокрытие сведений о переезде на новое место, смене места работы, семейного положения и т.п. грозит штраф от ста до пятисот рублей. Под санкции попадают не только призывники, но и запасники. Отслуживший человек после увольнения, как правило, находится в запасе и должен оставаться на связи с военкоматом.

В целом, как отметил генерал Бурдинский, количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас. Он уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Призыв в армию
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