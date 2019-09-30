Снимок с "невидимым" леопардом поставил в тупик пользователей Сети

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack 🌱 (@BellaLack) 27 сентября 2019 г.

Пользователи со всего мира активно обсуждают новую загадку в Сети - фотографию, где людям предлагается найти в лесу отдыхающего леопарда. Изображение опубликовала в Twitter девушка с ником Bella Lack.

Она рассказала, что фотографию ей прислали знакомые, предложив найти хищника, который совершенно точно присутствует на снимке.

Загадка поставила в тупик большинство пользователей. Люди жаловались на головную боль, которая возникла у них в попытке найти животное на фотографии.

- Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке, - заявил Zack Ickowicz.

- Я умру до того, как мне удастся его заметить, - написала Laura Jennings.

Впрочем, некоторые пользователи с восторгом сообщили, что смогли рассмотреть лежащего на земле леопарда. Зверь "затерялся" среди камней в небольшой яме - по левую сторону от дерева.