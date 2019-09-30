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30.09.2019 16:53
Рубрика: Власть

СП предлагает провести инвентаризацию незавершенных объектов строительства

Текст: Владимир Кузьмин
В правительстве подумают о будущем Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). В Счетной палате объем "долгостроя" в целом по стране оценивают в 5,3 триллиона рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, на которой обсуждалась проблема незавершенного строительства. Масштаб колоссальный, признал председатель правительства: "Я сам, когда езжу по регионам, очень часто вижу, как это выглядит. Это по сути с советских времен тянется или относительно недавно возникло".

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Такие объекты должны попадать под тщательную инвентаризацию, уверен он. Этим Счетная палата занимается совместно с министерствами. Результаты оцениваются в триллионы рублей. "Сумма, которая на сегодняшний день общая по открытым и закрытым статьям, составляет 5,3 триллиона ресурсов, которые касаются незавершенных объектов", - озвучил Кудрин цифру.

Десятки объектов не сдаются вовремя и переходят на следующий год. Это касается половины строек в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Всего, заявил глава Счетной палаты, по стране насчитали 71,3 тысячи незавершенных объектов, сдача которых откладывается на протяжении пяти и более лет.

Сравнивая федеральный и региональный уровни, Алексей Кудрин выделил совсем тяжелое положение в субъектах Федерации, где недостроенных объектов в четыре раза больше, чем у федеральных министерств и ведомств.

Для решения проблемы, считают в СП, необходимы дополнительные законодательные решения. В частности, сказал руководитель палаты, требуется более строгое определение объекта незавершенного строительства через Градостроительный кодекс, ведение их учета через государственную информационную систему управления. Также важно принять меры, связанные с методикой инвентаризации, оценкой стоимости такого имущества и определения его дальнейшей судьбы. Оно может быть достроено, приватизировано или признано неподлежащим для дальнейшего использования.

Дмитрий Медведев подчеркнул важность проводимой инвентаризации и задумался о том, как лучше организовать работу ФАИП в будущем. "Потому что это хроническое отставание в реализации ФАИП на моей памяти из года в год переходит, - заявил он. - Надо вообще, мне кажется, подумать над самим этим инструментом, насколько он в настоящий момент выполняет те функции, которые перед ним стоят".

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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