США внесли в санкционные списки еще двух россиян и три компании

Минфин США внес в санкционные списки еще двух граждан России. Речь идет о Денисе Кузьмине и Игоре Нестерове. Как отмечается на сайте ведомства, они оба связаны с неким агентством интернет-исследований, причастным к якобы имевшему место вмешательству в американские выборы.

В "черный список" также добавили три компании: Autolex Transport LTD, Beratex Group Limited, Linburg Industries LTD, которые США связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Кроме того, санкции коснулись одного украинского судна и трех самолетов, связанных с вышеперечисленными компаниями.

Напомним, США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Москва все эти инсинуации отрицает, тем не менее Вашингтон периодически расширяет свои "черные списки".