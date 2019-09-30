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30.09.2019 21:11
Рубрика: Спорт

25 кадров Черчесова

Главный тренер сборной России объявил состав на матчи против Шотландии и Кипра
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
Уже через две недели сборная России по футболу может официально оформить путевку на Евро-2020. Для этого команде Станислава Черчесова в рамках отборочного турнира нужно обыграть Шотландию в "Лужниках", а затем Кипр на выезде. Матчи состоятся 10 и 13 октября.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для участия в поединках отборочного цикла чемпионата Европы 25 футболистов. Фото: Михаил Синицын/ РГ Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для участия в поединках отборочного цикла чемпионата Европы 25 футболистов. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для участия в поединках отборочного цикла чемпионата Европы 25 футболистов. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В понедельник тренерский штаб объявил имена игроков, вызванных для подготовки к предстоящим матчам. В списке 25 фамилий, но неожиданностей в составе практически нет. Это легко объяснимо - сейчас сборной нужно решать важнейшую турнирную задачу, и ей явно не до кадровых экспериментов. По традиции, сразу же после объявления состава, главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов встретился с группой журналистов, среди которых был и корреспондент "РГ", и подробно объяснил свой выбор футболистов.

Фото: EPA
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Новое имя в списке - Дмитрий Чистяков из "Ростова". Почему решили его вызвать?

Станислав Черчесов: Мы смотрим внимательно чемпионат, тех, кто себя проявляет. Кстати, он еще и в первой лиге себя проявлял, и тогда мы это для себя отметили. Сейчас перешел в "Ростов", играет надежно и достаточно качественно. Поэтому вызвали. Тем более и ситуация подсказывает. Нойштедтер не играет, и Кутепов не в том состоянии. Поэтому если кто-то себя проявляет, то его надо привлекать.

Рифат Жемалетдинов из "Локомотива" - еще одна неожиданность.

Станислав Черчесов: Он играл в молодежной сборной, мы его знаем. С начала чемпионата закрепил за собой позицию правого защитника. Он играет достаточно стабильно. Играл с "Байером" в Лиге чемпионов, где подтвердил свой уровень. И последний матч с "Зенитом" провел достаточно качественно. Ситуация похожа на ту, что у Чистякова. По-моему, все объективно.

Сколько тренерскому штабу нужно следить за игроком, чтобы его вызвать в сборную?

Станислав Черчесов: Можно следить один день, а можно три месяца. Ситуации разные бывают. Либо ты сразу чувствуешь, либо надо посмотреть. Универсального рецепта нет. Все зависит от ситуации. Допустим, были бы все здоровы и готовы, значит, могли кого-то и не вызвать. Главное - не упустить момент, те знаки, которые тебе подают.

На вратаря Андрея Лунева в последнее время обрушилось много критики. Рассматривали ли еще кого-то на его позицию? Есть те же Сафонов, Максименко.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Станислав Черчесов: Есть молодежная сборная, а два эти вратаря представляют сейчас ее. А в будущем посмотрим, как все будет вырисовываться. Мы понимаем, что есть еще вратари, которые проявляют себя в чемпионате России, но у нас есть еще Лига чемпионов, где мы реально можем игру вратаря оценить. Мы не хотим во вратарской команде на сегодняшний день делать какие-то перестановки. Хотя иногда критика и правильная. Но сейчас Лунев приедет на сборы, и какие-то нюансы обсудим.

25 футболистов из 12 клубов. Вам как тренеру удобна такая ситуация, ведь проще было бы "блоковую" систему использовать, брать готовые связки футболистов?

Станислав Черчесов: Согласен, что блоковая система была бы комфортнее. С другой стороны, ее по большому счету не было с первого дня - так уж получается. Мы для себя тоже какие-то выводы делаем, адаптируемся к ситуации. Поэтому изначально знаем ситуации, кого мы вызываем. Уже с сегодняшнего дня будем с игроками обговаривать, как и что. Чтобы они заранее знали, что их ждет и готовились к тем требованиям, которые им будут предъявлять на сборы.

Сборная может досрочно оформить себе путевку на Евро. Это будет дополнительным давлением?

Станислав Черчесов: Мы идем от игры к игре. До этого такая же ситуация была перед матчами с Шотландией и дома с Казахстаном. Мы знали, что обыгрывая Шотландию, резко увеличивали свои шансы. Так что к этому мы уже адаптировались.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Что-то поменялось у соперников, что можно было бы отметить?

Станислав Черчесов: Пока нет информации по травмированным. Думаю, за пару дней мы будем иметь чуть больше данных. Самое главное нам быть самим в оптимальном состоянии.

Сборная возвращается в "Лужники" после долгого перерыва. Особенный для вас стадион, здесь обыграли испанцев на чемпионате мира. Какие чувства испытываете перед игрой с Шотландией?

Станислав Черчесов: Недавно я был в "Лужниках". Там перестелили поле, он в хорошем состоянии. Понятно, что матч определяющий. "Лужники" - стадион, который мы на чемпионате мира представим всем соответствующим образом. Надеемся, что будет полный стадион и мы проявим свои лучшие качества.

Головин и Черышев забивают за "Монако" и "Валенсию". Довольны их состоянием?

Станислав Черчесов: У нас и раньше никаких не было тревог, и сейчас их нет. Игра с Казахстаном подтвердила - тогда мы подчеркивали, что Черышев только на замену выходит в клубе. За это время он сыграл два матча по 90 минут, сейчас с первых минут вышел, забил гол. После Казахстана мы с ним даже пообщались в аэропорту, чтобы он к следующему сбору был в других кондициях. Тогда это была его не вина, а беда, поскольку он только восстанавливался. Думаю, сейчас у него будет другое состояние. А Головин тогда не забивал, но играл плюс-минус также, если брать чисто статистические выкладки.

Состав сборной России

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов").

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив").

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