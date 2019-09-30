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Рубрика: Власть

Рассудят трижды

Суды примут все жалобы на вступившие в силу приговоры
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
С 1 октября стартует масштабная судебная реформа: создана сеть отдельных судов, в чьи задачи входит исключительно проверка принятых судебных решений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Принципиально важный момент: юрисдикция новых инстанций распространяется сразу на несколько регионов. Теперь на повышение независимости судебной системы будет работать география. Дело, рассмотренное, скажем, в Оренбурге, переедет в Нижний Новгород, а оттуда в кассацию в Самару. А решение Сахалинского областного суда сначала проверят в Новосибирске, а потом, если какая-то сторона останется недовольной, изучит кассация во Владивостоке. И так далее.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Расчет на то, что судьи в новых инстанциях будут гарантированно оставаться над схваткой. У них нет никаких личных интересов в регионах, где завязался судебный спор. И неоткуда взяться предвзятости, потому что предвзятость появляться только на основе личного опыта и знакомства. А в новых инстанциях каждое дело будет для судей начинаться как бы с чистого листа.

"Эти изменения направлены на снижение коррупционных рисков и влияния региональных связей при отправлении правосудия", - подчеркнул глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как напоминает председатель комитета Госдумы, подобная реформа ранее была проведена в системе арбитражных судов, и принцип выделения судебных инстанций в отдельные экстерриториальные суды хорошо себя зарекомендовал.

Но организационной частью судебная реформа не ограничивается. Меняются и многие правила рассмотрения дел. Пожалуй, главное в том, что вводится сплошная кассация. То есть суды начнут рассматривать абсолютно все жалобы на вступившие в силу судебные решения.

До сих пор действовала выборочная кассация, то есть суды проводили предварительный отбор дел. Через сито проходил лишь небольшой процент жалоб. Многое зависело от личного усмотрения конкретного судьи, проводившего отбор.

Теперь каждая кассационная жалоба будет рассматриваться в обязательном порядке. Делать это будет коллегия из трех судей.

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За кассационными судами закреплены достаточно широкие полномочия. Так, они вправе смягчить положение не только лица, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судебного решения, но и в отношении других осужденных.

Допустим, по делу проходит несколько человек, но жалобу подал только один. Если кассационный суд увидит, что ошибка была допущена и в отношении других осужденных, то сможет смягчить их вину. Формальный повод, что сами люди не жаловались, помехой не будет.

При этом представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских дел в инстанциях, начиная с региональных судов, теперь могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности.

Еще одно важное изменение: с 1 октября 2019 года для граждан вводится возможность обращаться в суд с групповыми исками в защиту своих прав и законных интересов.

Фото: istockphoto.com
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Граждане смогут подать группой иск, если к нему присоединилось не менее 20 участников, а требования однотипны.

"Групповой иск должен подаваться в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, - поясняет Павел Крашенинников. - Такой правовой институт может быть применен при рассмотрении любых категорий гражданских дел, за исключением дел особого производства. Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей, о возмещении вреда, по спорам в сфере ЖКХ или по спорам, вытекающим из нарушений антимонопольного законодательства".

По его словам, это могут быть групповые иски жителей многоквартирного дома, чьи права, по их мнению, нарушила управляющая компания, или клиентов сферы услуг: гостиниц, ресторанов, салонов, клиник, покупателей магазинов и т.д.

Власть Работа власти Судебная система Законодательная власть Госдума Реформа судебной власти
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