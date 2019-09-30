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30.09.2019,  
10:41
Текст:  Николай Грищенко

Сухопутные войска РФ пересадят на электромобили

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Подразделения российской армии могут получить на вооружение технику с гибридными силовыми установками и электрической трансмиссией. Электромобили обеспечат скрытное и бесшумное выдвижение военнослужащих на огневые позиции.

Вопрос о новых образцах вооружения и использования накопителей энергии высокой емкости прорабатывается командованием Сухопутных войск РФ.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Как заявил газете "Красная Звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, новые технологии позволят на порядок увеличить энергетику машин, расширить возможности по компоновке техники и обитаемости экипажа. Появится также возможность обеспечить применение новых средств защиты, современного и перспективного вооружения.

"Появление данных перспективных образцов позволит выполнять поставленные задачи в различных условиях, адаптироваться к динамике изменения внешних факторов, а также значительно повысить автономность действий войск", - заявил генерал армии.

Отметим, что в мае военная автоинспекция Москвы получила первые два электрических мотоцикла "ИЖ-Пульсар". Кроме экологической безопасности и низкого уровня шума электромотоциклы обладают низкими эксплуатационными издержками. Стоимость 100 километров пути "Иж-Пульсар" обойдется от 13 до 36 рублей, в то время как бензиновый аналог - 236 рублей. Без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров, а время полного наполнения его аккумуляторных батарей составляет около полутора часов. Электромотоцикл развивает максимальную скорость до 100 км/ч при запасе хода до 150 километров.

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