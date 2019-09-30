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30.09.2019,  
03:59

Танки Т-90М начали поступать на вооружение армии РФ

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, также продолжается закупка танков Т-72Б3М. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Фото: U.S. Army / wikimedia.org
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Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и приведением к виду Т-90М заключен между Министерством обороны России и "Уралвагонзаводом". Документ был подписан в июне на полях Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Основным отличием танка Т-90М от предыдущих моделей является новый боевой башенный модуль, оборудованный пушкой повышенной точности калибра 125 миллиметров. На Т-90М установлены высокоавтоматизированная система управления огнем и дистанционно-управляемая зенитная пулеметная установка калибра 12,7 миллиметра. Танк также оборудован противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". Комфорт экипажа улучшен благодаря кондиционеру.

Ранее, в ноябре прошлого года армия России начала закупки модернизированных танков Т-72БЗМ для танковых и мотострелковых подразделений. Эти машины отличаются улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности.

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