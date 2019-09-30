Закон Республики Татарстан от 26 сентября 2019 года № 69-ЗРТ "Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии"

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 25 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан в размере 8 232 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов

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