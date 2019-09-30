Закон Республики Татарстан от 26 сентября 2019 года № 69-ЗРТ "Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии"

Новости

В Севастополе сформирован новый состав правительства 13:26
В Египте раскопали храм "самого плохого" фараона 13:24
Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath 13:15
Видео: Туристы из Уфы застряли на канатной дороге у Эльбруса 13:15
Ученые нашли причину врожденного нистагма 13:08
Эксперт об электронных правах: логичное развитие цифровизации жизни 13:03
Виктор Ан вошел в состав сборной России на Кубок мира по шорт-треку 12:58
В Волгоградской области обнаружили два тела с пулевыми ранениями 12:55
МИД: РФ признает выборы в Афганистане, если подтвердится их честность 12:49
Диспетчер смоленской "скорой" полтора часа сбрасывал звонки 12:46
Путин прибыл на церемонию прощания с Шираком 12:45
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты 12:35
В Петербурге подростка отправили в колонию за поджог сверстницы 12:21
Экс-вокалистка "Фабрики" Саша Савельева уехала с семьей в Израиль 12:20
В Москве двое с автоматом устроили погром в ресторане 12:19
Прокуратура проверит новосибирский приют с голодными детьми 12:17
Утилитарность в квадрате: партнеры GM представили практичный и дешевый вэн 12:09
Рамосу грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи 12:08
В Кузбассе подросток избил девятилетнего мальчика за отказ есть камни 12:07
Доля россиян с максимальной долговой нагрузкой снизилась до 11,3% 12:01
Фото: певец Сергей Лазарев впервые показал свою "тайную дочь" 12:00
Житель Ингушетии с ножом набросился на полицейского 11:55
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса 11:50
Самый толстый человек в мире попросил власти оплатить ему новую операцию 11:50
На Кубани рядом с кафе открыли стрельбу из автомата 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 сентября 2019 г.

Закон Республики Татарстан от 26 сентября 2019 года № 69-ЗРТ "Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии"

Дата подписания 26 сентября 2019 г.
Опубликован 30 сентября 2019 г.

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 25 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан в размере 8 232 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Захарова объяснила решение Лаврова посетить США на фоне визового скандала
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России
Родина
Родина
Как избалованная дворянка стала террористкой