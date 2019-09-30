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30.09.2019,  
11:44
Текст:  Алексей Брусилов

Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео

Подразделения саудовской армии, национальной гвардии и формирования президента Хади потерпели тяжелейшее поражение в граничащем с Йеменом административном округе Наджран.

На этот раз повстанцам-хуситам удалось уничтожить значительное количество бронетехники, захватить большое количество пленных.

Судя по видеоматериалам, появившимся в Сети, наибольшие потери приходятся на колесные бронированные машины канадского производства LAV-25. Эти двенадцатитонные машины имеют достаточно мощное для техники такого класса вооружение - 25-мм автоматические пушки и два 7,62-мм пулемета. С бронированием и маневренностью тоже нет проблем. Однако ничего не помогло. Экипажи просто бросили материальную часть и ретировались с поля боя.

Также захвачено полтора десятка бронеавтомобилей: иорданские KADDB Al-Wahsh, Spartan производства Объединенных Арабских Эмиратов, американские Oshkosh M-ATV.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Количество пикапов и грузовиков с различным вооружением и боеприпасами вообще не поддается подсчету.

Среди трофеев также видны тяжелые бульдозеры, 20-мм шестиствольные зенитные установки M163 Vulcan на шасси гусеничных бронетранспортеров М113.

Хуситы отбили у противника 120-мм минометы и хорватскую 128-мм многоствольную реактивную установку залпового огня RAK-12.

Это уже второе крупное фиаско Саудовской Аравии в сентябре. В середине месяца хуситские крылатые ракеты и беспилотники успешно атаковали объекты нефтяной промышленности, нанеся им существенный урон.

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