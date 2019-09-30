Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Джо Байдена и удивился, почему Вашингтон так много помогает Киеву. Об этом он написал на своей странице в Twitter, одним сообщением в три фразы охватив всю повестку.

"Я искал коррупцию, а также почему Германия, Франция и другие страны Евросоюза не делают больше для Украины. Почему США всегда делают так много и вкладывают столько денег в Украину и другие страны? Кстати, Байдены были коррумпированы!" - написал Трамп.

Эти же темы поднимались во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвавшего большой скандал. Как сообщили СМИ, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma. Политические противники Трампа сочли эту беседу подтверждением своей теории о том, что президент таким образом пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена, и инициировали процедуру импичмента.

Там же речь шла и о том, что Евросоюз оказывает недостаточную помощь Украине. Эти слова Трампа были поддержаны Зеленским, что вызвало недовольство как в Еврокомиссии, так и в отдельных странах.