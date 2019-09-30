У московского "Спартака" будет новый тренер. После домашнего поражения в матче 11-го тура от "Оренбурга" (1:2) Олег Кононов подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено руководством клуба.

Олег Кононов почти год тренировал "Спартак", но никаких успехов с ним так и не добился. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Отставка Кононова назревала давно. Если откровенно - еще в ноябре прошлого года, когда специалист возглавил "красно-белых", для многих это решение "Спартака" стало сюрпризом. Все же ранее Олег Георгиевич не работал под таким давлением. Да и человек он спокойный и не слишком-то любит показывать эмоций. В общем, полный антипод Массимо Карреры, которого большинство спартаковских болельщиков все еще жаждут видеть в любимом клубе.

В отличие от Карреры, который сразу после отставки созвал большую пресс-конференцию и все на ней подробно объяснил, Кононов не посчитал нужным что-либо говорить. Он проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию, хотя журналисты его ждали больше часа. Самое удивительное, что никто из представителей "Спартака" не подошел к СМИ с разъяснениями.

Не стал Кононов говорить и с болельщиками, ожидавшими его у выхода со стадиона. Вместо того, чтобы подойти к людям и напоследок пообщаться с ними, попытаться объясниться, теперь уже бывший тренер "красно-белых" под оскорбительные слова сел в машину и уехал.

Единственный, кто в этот вечер решил объяснить, что происходит со "Спартаком", был капитан москвичей Георгий Джикия.

- Хочу сказать болельщикам, чтобы поддерживали нас и в плохие, и в хорошие моменты. То, о чем говорил Кононов в раздевалке, это уже личная информация и внутренние обсуждения. Мне было комфортно с ним работать. Я не могу ответить на вопрос, почему мы проигрываем четыре матча подряд. Все ребята бьются, стараются, но что-то не выходит. Такое бывает в футболе, - отметил Джикия.

Ждать, что с уходом Кононова все проблемы "красно-белых" будут решены, по меньшей мере, наивно. Безусловно, тренер тоже виноват в неудачах, но когда у клуба нет четкой стратегии развития, последовательности в решениях, на что-либо серьезное надеяться сложно.

Всего неделю назад владелец "Спартака" Леонид Федун, а до него генеральный директор клуба Томас Цорн выразили Кононову полную поддержку. По крайней мере, до декабря. То ли на руководителей "красно-белых" повлияло поведение болельщиков, оскорблявших Кононова в последних матчах, то ли они резко передумали, но команда осталась без тренера. А готовить ее к матчу, что странно, будет один из помощников Кононова Сергей Кузнецов. Как в такой ситуации москвичи надеются противостоять в гостях одному из претендентов на первое место "Краснодару" - загадка.

Тем временем в единоличные лидеры чемпионата вырвался ЦСКА. Армейцы разгромили на выезде "Урал" (3:0) и опередили ближайших конкурентов в лице "Ростова", "Зенита" и "Локомотива" на два очка.

"Красно-синие" не возглавляли таблицу с мая 2016 года. Тот сезон был последним, в котором ЦСКА выигрывал "золото". А из нынешней команды в той выступали лишь пять человек: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев и Георгий Щенников.

Что забавно - три года назад нынешний главный тренер армейцев Виктор Гончаренко был в клубе, но в качестве одного из помощников Леонида Слуцкого. Чуть погодя Слуцкий ушел из ЦСКА, а Гончаренко сменил его. И хотя с той поры "красно-синие" завоевали лишь один трофей, прогресс в их игре очевиден.

И если в прошлом сезоне команде не хватало стабильности, то в нынешнем она выглядит весьма солидно. Возможно, на пользу армейцам пошло унизительное поражение от "Лудогорца" со счетом 1:5 в первом матче группового этапа Лиги Европы. После нее ЦСКА обыграл сначала в упорной борьбе "Краснодар", а теперь вот разгромил "Урал" и возглавил таблицу.

Ну а центральный матч тура состоялся в субботу в Черкизово, где встречались два лучших клуба России по итогам прошлого сезона - "Локомотив" и "Зенит".

Противостоянию "Локомотива" и "Зенита" принадлежит один из рекордов отечественного первенства. Из 48 игр между ними 20 заканчивались ничьей. А самый частый счет этого соперничества - 1:1. Он был зафиксирован аж 14 раз. Субботним вечером в Черкизове все шло к тому, что команды вновь разойдутся миром, забив по одному мячу. Ведя в счете, хозяева уже в компенсированное время, казалось, упустили важнейшую победу. Это вышедший на замену Роберт Мак здорово пробил с левой ноги, попав точно в угол ворот Гилерме.

Однако арбитр Михаил Вилков, отменивший в первом тайме гол форварда "Локомотива" Федора Смолова, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR), вновь прибегнул к просмотру видео. И оказался прав: в ситуации с голом Мака рукой себе в чужой штрафной подыграл полузащитник питерцев Алексей Сутормин. Как итог - 1:0 в пользу "Локомотива".

Статистика

"Крылья Советов" - "Тамбов" - 2:0

Голы: Соболев, 73 - пен., Канунников, 74.

"Ростов" - "Динамо" - 3:0

Голы: Попов, 25, Шомуродов, 37, Зайнутдинов, 82.

"Локомотив" - "Зенит" - 1:0

Гол: Крыховяк, 48.

"Урал" - ЦСКА - 0:3

Голы: Магнуссон, 17, Сигурдссон, 57, Бийол, 66.

"Рубин" - "Уфа" - 0:0

"Спартак" - "Оренбург" - 1:2

Голы: Мельгарехо, 65 - Малых, 45, Деспотович, 63.

"Краснодар" - "Арсенал" - 2:0

Голы: Ари, 38 - пен., Сулейманов, 64.