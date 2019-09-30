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30.09.2019 16:21
Рубрика: Культура

На Крите найден тронный зал микенской цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Hellenic Ministry of Culture Фото: Hellenic Ministry of Culture
Фото: Hellenic Ministry of Culture

Археологическая миссия Министерства культуры Греции на Крите при проведении очередного сезона раскопок в руинах дворца Зоминтос на горе Псилоритис обнаружила тронный зал и множество артефактов периода микенской цивилизации.

Сообщение об открытии появилось на сайте Министерства культуры Греции. Самой важной из находок стал коридор с колоннами, который, как предполагают археологи, вел к тронному залу.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities
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Найдены и остатки самого этого зала. Он располагался последним во всем дворцовом комплексе. В тронном зале сохранились остатки древних сидений, в том числе и основание самого трона. По мнению исследователей, он использовался примерно с 1900 до 1400 года до нашей эры.

Кстати, дворцов, как выяснилось, было два. Старый был разрушен крупным землетрясением. Ученые считают, что оно произошло в 1700-1600 гг. до н.э. На месте разрушенного дворца был выстроен новый - археологи нашли руины обоих дворцов.

Кроме того, было найдено большое количество любопытных артефактов. Например, в руки археологов попала глиняная таблица, текст в которой содержит сведения о 217 сосудах. Есть предположение, что это была своего рода бухгалтерская запись.

Ученые отмечают, что дворцовый комплекс был построен очень искусными архитекторами. В нем, в частности, имелась дренажная система, устройство которой современные ученые оценили как превосходное.

Она была очень сложной и состояла из глиняных труб. Также установлено, что при совершении ритуальных церемоний во дворце использовались изделия из металлов, изготовленные на очень высоком уровне.

Также были обнаружены сотни сосудов, в основном ритуальных. Кроме того, в состав комплекса входила мастерская по механической обработке обсидиана, металлов и минералов.

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