У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Android обнаружили скрытую возможность "отключить все и сразу"

Текст:   Антон Благовещенский
30.09.2019,  
15:08
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Google Play имеется ряд дополнительных функций - пользователи могут присоединиться к программе бета-тестирования, добавить приложения в список желаний, подписаться на уведомления о выходе новых программ или игр. Теперь все эти подписки и регистрации можно "обнулить" парой нажатий кнопки.

Новая опция пока доступна лишь небольшому количеству пользователей в разделе настроек. Она позволяет одновременно очистить список желаний, выйти из программ бета-тестирования, удалить предварительные регистрации для игр.

В Россию пришел самый маленький Android-смартфон. Он ужасно милый и дорогой
Снова Xiaomi. Названы смартфоны, которые получат "быстрый" Android 10

Ранее для этого необходимо было открывать разные разделы Google Play, уточняет Android Police.

Издание предполагает, что нововведение станет удобно для тех, кто сталкивается с неполадками при работе - например, в случае некорректной работы приложения можно отключить все бета-программы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Steam
Valve потратила 15 лет на исправление ошибки в Half-Life 2 27.09.2019
Дешевые телевизоры Xiaomi поступили в продажу. Названы цены 27.09.2019
Samsung, который не смог. Экран Galaxy Fold сломался на второй день 27.09.2019
смартфоны
Фото: Epic Games Store
"Метро 2033" стало бесплатным в Epic Games Store 27.09.2019
iPhone в России оставили без одной полезной функции 26.09.2019
Стало известно, сколько Xiaomi потратила на свою самую дорогую разработку 26.09.2019
Android
Фото: pixabay.com
Facebook скроет количество лайков под постами 27.09.2019
Более 40 смартфонов Xiaomi получат MIUI 11. Вот их список 24.09.2019
Стало известно, как установить сервисы Google на Huawei Mate 30 23.09.2019