В Android обнаружили скрытую возможность "отключить все и сразу"

В Google Play имеется ряд дополнительных функций - пользователи могут присоединиться к программе бета-тестирования, добавить приложения в список желаний, подписаться на уведомления о выходе новых программ или игр. Теперь все эти подписки и регистрации можно "обнулить" парой нажатий кнопки.

Новая опция пока доступна лишь небольшому количеству пользователей в разделе настроек. Она позволяет одновременно очистить список желаний, выйти из программ бета-тестирования, удалить предварительные регистрации для игр.

Ранее для этого необходимо было открывать разные разделы Google Play, уточняет Android Police.

Издание предполагает, что нововведение станет удобно для тех, кто сталкивается с неполадками при работе - например, в случае некорректной работы приложения можно отключить все бета-программы.