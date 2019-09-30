В Госдуме прошел круглый стол на тему Парижского соглашения

Круглый стол на тему "Парижское соглашение: экономико-правовые аспекты влияния на ТЭК" прошел вчера в Комитете Госдумы по энергетике. Депутаты и эксперты поддержали подписание Россией Парижского соглашения, которое определяет рамки многостороннего сотрудничества в связи с климатическими изменениями на период после 2020 года. Соответствующее постановление подписал в понедельник председатель правительства Дмитрий Медведев.

Принятие Парижского соглашения в очередной раз подтверждает ответственность нашей страны перед экологическими вызовами. Открывая круглый стол, председатель комитета Павел Завальный привел следующую статистику: "Сегодня 44% выбросов парниковых газов в мире производят всего четыре страны - Китай, США, Индия и Бразилия. На долю России, идущей в этом списке пятой, приходится всего 3% эмиссии. При этом наша страна является мировым лидером по снижению выбросов с показателем 49% за период 1990-2017 гг. Для сравнения, Евросоюз, занимающий второе место, за этот же период сократил эмиссию парниковых газов на 24,5%. 75% выбросов парниковых газов в России приходится на четыре отрасли - электрогенерацию, нефтегазодобычу, транспортный сектор и металлургию, причем во всех секторах, кроме транспорта, происходит заметное снижение общих объемов выбросов".

Основными драйверами изменения выброса парниковых газов в нашей стране, по мнению Завального, являются общие тенденции развития экономики, изменение структуры ВВП, сдвиги в структуре топливного баланса, повышение энергоэффективности. Важно, что общий энергобаланс страны является "чистым" в силу того, что в нем доминируют природный газ, гидроэнергетика и атомная энергетика. Более того, Россия распространяет по миру безуглеродные технологии атомной энергетики, чем вносит существенный вклад в глобальное снижение эмиссии парниковых газов.

Первый заместитель председателя комитета Сергей Есяков акцентировал внимание участников дискуссии на том, что в процессе обсуждения возможности участия России в климатическом Соглашении возникали спорные вопросы: смогут ли предлагаемые документом механизмы стать инструментом влияния на мировую климатическую политику, как достичь обязательности их выполнения, эффективность и риски для российской экономики и энергетики, корректность применяемых систем оценки выбросов, необходимые изменения в законодательную базу страны. При этом он отметил важность учета позиции ТЭК при принятии решения, с учетом его вклада в ВВП и бюджет страны.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что участие России в Соглашении даст нашей стране возможность влиять на принятие решений по климату в мировом масштабе и участвовать в механизмах устойчивого развития. "При этом российская доктрина энергетической безопасности указывает на недопустимость ущемления интересов стран-производителей энергоресурсов при реализации международной климатической политики, - подчеркнула заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко. - Россия будет четко отстаивать свои интересы на всех площадках". В числе мер, уже реализуемых в энергетической отрасли для снижения негативного влияния на климат, она назвала повышение энергоэффективности, внедрение наилучших доступных технологий, расширение применения газомоторного топлива, повышение уровня утилизации и полезного использования попутного нефтяного газа, развитие лесного хозяйства.

"При подготовке к принятию Соглашения, - подчеркнула советник Департамента международных организаций МИД России Инна Романченко, - Россия отстаивала приоритеты национальной политики в сфере энергобезопасности, энергоэффективности, с учетом возможностей и приоритетов развития российской экономики". Из чего следует, что принятие Соглашения поможет привлечь иностранные инвестиции в российскую экономику и развитие "зеленых" технологий.

Парламентарии считают целесообразным разработать стратегию климатической политики в связи с принятием Парижского соглашения, затем - систему оценок и приступить к созданию конкретных законодательных актов с учетом возможностей и задач российской экономики и энергетики. Важную роль в этом должен сыграть проект Федерального закона "О государственном регулировании выбросов парниковых газов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разработанный Минэкономразвития. Он должен законодательно оформить регулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу и поглощению из атмосферы парниковых газов. Им, в частности, предусмотрено введение целого ряда мер - квотирование выбросов парниковых газов, установление разрешений на выбросы парниковых газов для юридических лиц, введение сбора за выбросы сверх разрешенных объемов, внедрение механизма оборота единиц сокращения выбросов.

Выступившие на круглом столе представители компаний ТЭК и отраслевых экспертных институтов рассказали о той работе, которая ведется отраслью в части снижения выбросов. В то же время прозвучали опасения, связанные как с выполнением самого Соглашения, так и разрабатываемыми законодательными механизмами. В частности, они касаются квотирования выбросов парниковых газов, установления разрешений на выбросы парниковых газов для юридических лиц, введения сбора за выбросы сверх разрешенных объемов, внедрения механизма оборота единиц сокращения выбросов.

Все высказанные на круглом столе предложения и замечания будут учтены в дальнейшей работе.