В Госдуму внесен новый бюджет

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Главный финансовый документ страны был доставлен на Охотный ряд частично в бумаге, однако немалая часть материалов поступила в думскую базу в электронной форме. Нижняя палата, как предполагается, рассмотрит проект в первом чтении 24 октября.

Проект бюджета и материалов к нему занял более 6,5 тысячи страниц. Из новинок - впервые в бюджетном пакете на специальном портале размещена оценка налоговых расходов РФ. У депутатов есть 60 дней на рассмотрение поступивших документов. В Госдуме уже предварительно ознакомились с наработками правительства и рассказали, о чем будут в основном спорить депутаты и на чем предстоит сосредоточиться.

- Нам важно еще до рассмотрения бюджетного пакета в первом чтении проанализировать его с точки зрения решения задач, поставленных в Послании и майском указе президента, - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - А дальше - продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные.

В первую очередь, это сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, подчеркнул спикер. Эту тему депутаты ранее подробно обсуждали с первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым. Дело в том, что разница между наиболее бюджетообеспеченными регионами и малообеспеченными - несколько раз. Это говорит о том, что одна школа или больница получает в три раза меньше средств, чем другая, привел пример Володин.

Из других приоритетов - поддержка экономики регионов, эффективность расходования денег - чтобы ни один рубль не пропал даром. "Средств действительно стало больше, но они должны эффективно доходить до каждого гражданина", - подчеркивал ранее председатель Госдумы во время обсуждения данного вопроса на пленарном заседании. Именно в январе, а не летом деньги должны поступать в регионы, призвал Володин. Антон Силуанов с позицией председателя Госдумы согласился, признав ее "абсолютно справедливой". Теперь кабмин подготовит соответствующие законодательные изменения.

Глава нижней палаты назвал еще один приоритет при рассмотрении бюджета - развитие сельских территорий. Как уточнил журналистам глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, данная программа впервые нашла отражение в проекте как самостоятельная программа. И она будет иметь особое значение с точки зрения финансового наполнения. Всеми указанными приоритетами займется специально созданная депутатами рабочая группа.

В Госдуме уже обратили внимание на социальную направленность бюджета. По сравнению с прошлым годом выросли расходы на здравоохранение - более чем на 50 процентов, на науку - на 33 процента, на охрану окружающей среды - на 60 процентов. В приоритетном порядке заложены средства на реализацию нацпроектов, на эти цели предусмотрен рост бюджетных ассигнований более чем на 203,6 млрд рублей, до 2 трлн рублей в 2020 году, а затем - до 2,7 трлн рублей в 2022 году.

Очень хороший показатель - рост "несырьевого" профицита, что говорит о постепенном уходе экономики от зависимости от нефти и газа, заметили депутаты. Так, в следующем году доходы составят 20,4 трлн рублей, из них ненефтегазовые - 12,9 трлн рублей.

Комитет по бюджету будет рассматривать документ с привлечением ведущих экспертов, рассказал Андрей Макаров. По его прогнозу, споры как в ходе подготовки, так и во время рассмотрения будут кипеть в первую очередь на тему прогнозных параметров - темпов роста ВВП и инвестиций, а также инфляции и показателя реальных предполагаемых доходов населения. В частности, депутаты поинтересуются, почему проект бюджета-2020 исходит инфляции не более 3%, а в Центробанке предупреждают о 4%.

Ключевым вопросом для парламента, по словам главы комитета, станет финансовое обеспечение задач, поставленных президентом. Так, средства на реализацию поручений из Послания составят в ближайшие три года 57, 95,5 и 140,5 млрд рублей, соответственно. Это большой спектр задач, связанных с выплатами семейным россиянам (в частности, в связи с рождением первого ребенка), социальными доплатами пенсионерам, новой программой "Земский учитель" и многим другим. На реализацию поручений по итогам "Прямой линии" планируется расписать 97, 104 и 112 млрд за три года. Среди них - выполнение долгожданного решения о предоставлении пособия на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. "Каждая госпрограмма и нацпроект будет финансово обеспечен", - подчеркнул Андрей Макаров.

Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Госдумы. Затем пакет проектов будет направлен в Совфед, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.

Справка "РГ"

Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн, в 2022 году - 22 трлн.

Расходы - 19,5 трлн, 20,6 трлн и 21,7 трлн рублей соответственно.

Инфляция в России в 2020 году сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.

Цены на нефть Urals будут находиться на уровне 55-57 долларов за баррель в ближайшие три года.

Реальные доходы населения в 20-ом году вырастут на 1,5%, а в следующие два года - на 2,2 и 2,3%.

Курс доллара - 65,7, 66,1, 66,5 рублей, соответственно.