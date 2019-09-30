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30.09.2019 21:25
Рубрика: Власть

Статьи для бизнеса

В Госдуму внесен проект о запрете применения к бизнесу 210-й статьи УК
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
В Государственную думу все-таки внесен законопроект о запрете применения статьи 210 Уголовного кодекса РФ в случае совершения некоторых "экономических" преступлений. Хотя правительство уже дало отрицательный отзыв на этот законопроект.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

У документа есть сторонники и противники и совсем недавно появление этого законопроекта наделало немало шума, особенно в кругах, связанных с бизнесом.

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Автором инициативы выступил депутат нижней палаты парламента Рифат Шайхутдинов. Законодатель предложил изложить в новой редакции примечание к статье 210 Уголовного кодекса.

Напомним, что эта статья предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Так, в последние несколько лет фигурантами громких уголовных дел, которым кроме всех остальных вменялась 210-я статья, стали очень многие известные граждане. Одним из последних оказался бывший министр Михаил Абызов.

Внесенным законопроектом, по замыслу его автора, предусматривалось введение запрета на распространение действия статьи 210 УК РФ на случаи совершения преступлений, предусмотренных весьма приличным списком уголовных "экономических" статей.

У документа есть сторонники и противники, и недавно появление проекта наделало немало шума

Начинается список со статьи о мошенничестве, растрате или присвоении, причинении имущественного вреда обманом или злоупотреблением доверием. В том же списке продажа немаркированных товаров, незаконная банковская деятельность и лжепредпринимательство, легализация преступных доходов и вообще фактически весь список статей Уголовного кодекса из раздела "Преступления в сфере экономической деятельности".

Причем по уголовной статье "мошенничество" в список, кому нельзя предъявить создание преступного сообщества, включены вообще все существующие виды мошенничества. Есть и интересные уголовные статьи, такие, как ограничение конкуренции, незаконное разглашение коммерческой тайны.

По мнению автора законопроекта, предлагаемые им поправки "будут способствовать формированию благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата".

Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
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А еще они позволят сократить риски ведения предпринимательской деятельности и приведут к созданию "дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования".

С идеей оградить бизнес от уголовной статьи о создании преступного сообщества до депутата выступал и Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он также предлагал включить в примечание к статье 210 Уголовного кодекса РФ нормы, исключающие ее применение к гражданам, которым предъявлены "экономические" составы преступлений. Правда, список Уполномоченного был ненамного, но меньше, чем у законодателя. По мнению Титова, в настоящее время статья 210 часто используется как дополнительное основание для продления сроков следствия или для преодоления ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей.

Но силовики, расследующие такие преступления, уверены - часто именно для совершения преступлений создают фирмы и банки.

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