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30.09.2019 21:13
Рубрика: В мире

В греческом Нафплионе открылось почетное консульство России

Текст: Денис Кабанов ( Афины)

Новое почетное консульство России в Греции открылось в городе Нафплион на полуострове Пелопоннес, в его консульский округ вошли местные префектуры Аркадия, Мессиния, Лакония, Арголида и Коринфия.

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Помещение почетного консульства освятил митрополит Арголидский Нектарий. После этого посол России в Греции Андрей Маслов, митрополит Нектарий и мэр Нафплиона Димитрис Костурос перерезали символическую красную ленту при входе в представительство. По словам почетного консула России гражданина Греческой Республики Константиноса Дедеса, само здание почетного консульства когда-то принадлежало военачальнику Греческой революции Димитрису Плапутасу.

"7 января 2019 года министерство иностранных дел Греции выдало экзекватуру, которой признало назначение российской стороной Константиноса Дедеса почетным консулом России с канцелярией в Нафплионе, - отметил в своей поздравительной речи на приеме, посвященном открытию почетного консульства, посол России. - Не случайно, что почетное консульство будет находиться в Нафплионе - историческом городе, первой столице независимого Греческого государства, которое было учреждено в 1828 году при помощи России и других великих держав.Тут находилось правительство первого президента Греции Иоанна Каподистрии, который являлся министром иностранных дел Российской империи в 1816-1822 годах".

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"Деятельность почетного консульства предоставляет много возможностей для развития многогранных связей между Россией и Грецией, - подчеркнул глава российского диппредставительства. - Я желаю почетному консульству быстро стать "точкой отсчета" новых начинаний в культуре, туризме, торговле и многих других областях". Характеризуя личность почетного консула Константиноса Дедеса, Маслов назвал его "патриотом Греции и большим другом России".

Фото: iStock
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По словам самого почетного консула, дружба России и и Греции имеет давние и глубокие корни. "Мы должны эти корни культивировать, поливать, растить, чтобы фруктов, которые нам принесли прошлые годы, стало еще больше, - подчеркнул он. - И эти фрукты должны быть не только экономическими, это должны быть фрукты культуры, любви, предложений и обмена идеями и мнениями с братским народом России".

В соответствии с Консульским уставом РФ в функции почетного консула входит обеспечение защиты прав и интересов российских граждан, временно находящихся или постоянно проживающих на территории консульского округа.

До этого момента на территории Греческой Республики работали четыре почетных консульства РФ: на о Крите и Додеканесских островах, на Корфу и Ионических островах, а также в городах Патры и Ламия.

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