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30.09.2019 10:17
Рубрика: В мире

В Греции прошли торжества в честь годовщины открытия храма Иоанна Русского

Текст: Денис Кабанов (Афины)
На греческом острове Эвбея прошли торжества в честь 50-й годовщины открытия храма святого праведного Иоанна Русского. Возведение храма в честь святого началось еще 1930 году, он начал действовать 27 мая 1951 года, но окончательное строительство было завершено в 1969 году.

В субботу в храме состоялась вечерняя служба, завершившаяся всенощным бдением. Утром в воскресенье митрополит Халкидский Хризостом провел праздничную архиерейскую литургию. Затем состоялся крестный ход с мощами святого Иоанна Русского.

Обращаясь к пастве, митрополит призвал к единству. Он напомнил, что православная Церковь "не знает национальностей". Хризостом также поблагодарил прибывших на Эвбею российских паломников во главе с секретарем Союза писателей России, сценаристом, историком Александром Звягинцевым.

Фото: РИА Новости
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После торжественных мероприятий Звягинцев подарил митрополиту выпуск журнала "Орден" на греческом языке. Одна из статей издания посвящена почитаемому в Греции адмиралу Федору Ушакову. Сам журнал выпускается Обществом ревнителей духовного единства народов, почетным президентом которого является Звягинцев.

"Русский человек на греческой земле самым непосредственным образом объединил национальности, оказывая помощь независимо от вероисповедания и хранил достойный стоицизм в отстаивании своей веры, - отметил сценарист, рассуждая об Иоанне Русском. - Такую фигуру забыть нельзя. Я вижу, какое большое количество людей тянется сюда, с каким уважением относится к русскому человеку". "Может ли прожить Россия без памяти об Иоанне Русском? - задался он вопросом. - Может, но как сокол с подбитым крылом. А когда есть два крыла, такие, как Федор Ушаков и Иоанн Русский, наверно наш "византийский орел" будет здесь парить более крепко и будет объединять наши народы". "Я думаю, притяжение русских к греческой земле будет значительно больше, - подчеркнул Звягинцев. - Иоанн Русский - большая доминанта, которая может сыграть большую роль в дружбе между нашими православными народами".

Иоанн Русский был казаком Запорожского войска, участвовал в Русско-турецкой войне 1710-1713 годов. Во время Прутского похода был взят в плен, продан в рабство начальнику турецкой кавалерии и перевезен им в Малую Азию в селение Ургюп. Турки пытались обратить его в мусульманскую веру, жгли каленым железом, но не сломили его духа. Видя твердость Иоанна в вере и трудолюбие, хозяин прекратил издевательства.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Став состоятельным, хозяин Иоанна решил совершить паломничество в Мекку. В эти дни его жена пригласила а обед родственников и друзей. Вспомнив про мужа, она сказала, что хозяин был бы рад вкусить с гостями плов. Иоанн попросил хозяйку дать ему блюдо с пловом и пообещал послать его в Мекку. Подумав, что Иоанн хочет отдать пищу какой-нибудь бедной христианской семье, хозяйка тем не менее приказала отдать ему блюдо. Когда хозяин вернулся из паломничества с собой он домашнее медное блюдо.

Иоанн умер в 1730 году. Тело было погребено по православному обычаю. Когда в ноябре 1733 года гроб был открыт, тело Иоанна оказалось нетленным. В 1924 году христиане Ургюпа переехали на остров Эвбея. С собой они забрали и мощи Иоанна, разместив их сначала в церкви святых равноапостольных Константина и Елены, а в мае 1951 года - уже в большом каменном храме, построенном в честь Иоанна Русского.

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