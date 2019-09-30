В Калгари первый в этом сезоне снегопад спровоцировал более 170 ДТП

Первый в этом сезоне и непривычно ранний снегопад обрушился на канадский город Калгари (провинция Альберта) и его пригороды. По прогнозу синоптиков, до полудня понедельника в этом регионе выпадет до 25 см снега.

С начала непогоды полицейские зафиксировали 171 аварию, пострадали 13 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CBC. Местные власти призвали водителей не пользоваться личным автотранспортом без необходимости. Из-за снега в аэропорту Калгари отменены десятки авиарейсов.

Метеорологи отмечают, что столь ранний приход зимы нехарактерен для Альберты. Традиционно снегопады начинаются в регионе только в конце октября. На данный момент самый сильный снегопад в сентябре в Альберте был отмечен в 1921 году, когда выпало 12 сантиметров снега.