В Кремле назвали условие публикации разговоров Путина и Трампа

В дипломатической практике не принято публиковать стенограммы переговоров глав государств, но в какой-то степени это возможно по согласованию сторон, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Если из Вашингтона поступят какие-то сигналы, в Кремле готовы обсудить этот вопрос.

Комментируя просьбу американских демократов раскрыть содержание стенограмм переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, Песков заявил: "Подобные просьбы и процессы вокруг этого, безусловно, внутреннее дело США. Мы не вмешивались и не имеем в виду вмешиваться".

"В какой-то степени опубликование стенограмм возможно только по согласованию сторон", - заявил представитель Кремля. "В целом, дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает", - сказал он.

"Если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать", - заключил Песков.