В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

Дом старшего тренера тульского "Арсенала", бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова был ограблен в Подмосковье.

В момент нападения в доме находилась жена Игоря Семшова Лариса. Как сообщает kp.ru, преступники пробрались в загородный дом в Подмосковье, вскрыв пластиковое окно. Жилье не было оборудовано сигнализацией. Злоумышленников было четверо, один из них вооружен пистолетом, у остальных в руках были железные прутья и монтировки.

Бандиты забрали деньги и ценности на общую сумму 20 млн рублей, включая коллекцию дорогих часов. По данным издания, супруга Семшова не пострадала, именно она и написала заявление в полицию. По словам женщины, преступники скрывали лица шарфами, однако она успела заметить, что все они имели азиатскую внешность.