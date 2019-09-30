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30.09.2019 19:10
Рубрика: Власть

В России планируется ввести конфискацию нелегальных маршрутных такси

Текст: Владислав Куликов
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, предлагающий конфисковывать у транспортных компаний автобусы и микроавтобусы, использующиеся для нелегальных перевозок. Такое наказание будет возможно при повторном нарушении. А руководителей проштрафившихся транспортных фирм будут отстранять от работы.

Фото: IPGGutenbergUKLtd / iStock
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"Проект поправок в КоАП позволит конфисковывать автобусы, использовавшиеся для нелегальных пассажирских перевозок на регулярных рейсах, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Например, если транспорт использовался в качестве маршрутного такси, то при первом нарушении штраф для юридического лица может составить 300 тысяч рублей. Если юридическое лицо будет повторно поймано на нарушении, суд может либо вновь назначить штраф в 300 тысяч рублей, либо применить конфискацию транспортного средства".

А для должностных лиц организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, вводится такое наказание, как дисквалификация. "Сегодня нередко возникают ситуации, когда одно и то же лицо является учредителем или руководителем нескольких фирм, - говорит Владимир Груздев. - В таком случае, если суд приостанавливает работу одной компании, транспортные средства передаются по договору аренды в другую фирму, которой руководит тот же самый человек. В случае принятия поправок, если руководитель осуществлял предпринимательскую деятельность в области транспорта с грубыми нарушениями, он может быть дисквалифицирован на срок до года. Проект направлен на повышение безопасности пассажиров общественного транспорта и в целом повышение качества рейсовых транспортных перевозок".

Власть Право Транспортное право
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