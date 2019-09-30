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30.09.2019 13:00
Рубрика: Общество

В России разработают новый космический корабль для конкуренции с Маском

Текст: Наталия Ячменникова
Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль "Арго" для снабжения грузами Международной космической станции.
Фото: Петр Гридин/ТАСС Фото: Петр Гридин/ТАСС
Фото: Петр Гридин/ТАСС

"Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех", - рассказали РИА Новости в МТКС. Новый российский космический "грузовик" будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до 2 тонн груза на МКС и возвращать до 1 тонны груза, а также одноразового двигательного отсека. Назначенный ресурс корабля планируется на 20 циклов взлет-посадка. Корпус будут собирать из композитных материалов.

Фото: YouTube
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Стоимость одного запуска "Арго", который должен составить серьезную конкуренцию кораблю Dragon компании SpaceX Илона Маска, оценивается в 10-11 млн долларов. Это, говорят эксперты, значительно дешевле, и Dragon, и наших "Прогрессов МС". Напомним: начиная с 2012 года, Dragon является единственным в мире грузовым космическим кораблём, возвращающим грузы с МКС на Землю.

Летные испытания российского корабля планируется начать уже в 2023 году его запуском без груза. Всего для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля. Их возможностей должно хватить до 2036-го года.

В то же время Роскосмос разрабатывает пилотируемый корабль "Орел", который помимо четырех человек может возвращать до 100 килограммов груза. Его первый испытательный полет также как и у "Арго" запланирован на 2023 год.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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