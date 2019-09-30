В России разработают новый космический корабль для конкуренции с Маском

"Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех", - рассказали РИА Новости в МТКС. Новый российский космический "грузовик" будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до 2 тонн груза на МКС и возвращать до 1 тонны груза, а также одноразового двигательного отсека. Назначенный ресурс корабля планируется на 20 циклов взлет-посадка. Корпус будут собирать из композитных материалов.
Стоимость одного запуска "Арго", который должен составить серьезную конкуренцию кораблю Dragon компании SpaceX Илона Маска, оценивается в 10-11 млн долларов. Это, говорят эксперты, значительно дешевле, и Dragon, и наших "Прогрессов МС". Напомним: начиная с 2012 года, Dragon является единственным в мире грузовым космическим кораблём, возвращающим грузы с МКС на Землю.
Летные испытания российского корабля планируется начать уже в 2023 году его запуском без груза. Всего для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля. Их возможностей должно хватить до 2036-го года.
В то же время Роскосмос разрабатывает пилотируемый корабль "Орел", который помимо четырех человек может возвращать до 100 килограммов груза. Его первый испытательный полет также как и у "Арго" запланирован на 2023 год.