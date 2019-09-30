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30.09.2019 14:02
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий

27 сентября на полях РСПП прошла масштабная конференция "Развитие креативных индустрий в России", посвященная проблемам, трендам и перспективам творческих индустрий в нашей стране. Главными темами стали правовой статус отрасли и сотрудничество с традиционным крупным бизнесом. Модератором выступил вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин. В обсуждении приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Капков, президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский, руководители ведущих культурных институций, представители творческого бизнеса и классической промышленности, инвесторы.
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain Фото: предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain

Открывая дискуссию, вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин отметил: "Во всем мире креативные индустрии показывают колоссальный рост. В России роль творческого сектора явно недооценена. Одна из наших целей сегодня - разобраться в том, что происходит в мире и какие необходимо создать условия в нашей стране, чтобы креативные индустрии действительно стали новым драйвером в экономике, а самое главное - как мы можем быть полезны друг другу". Он добавил, что для развития творческого бизнеса всегда остается актуальной тема финансирования и взаимодействия с крупными игроками, а также заинтересованность в развитии данного направления со стороны государства.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
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Заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Капков напомнил, что дискуссии о креативных индустриях идут еще с 1998 года. Он уверен, что рецепт поддержки креативных индустрий прост: нужно поддерживать творческих людей, распределять гранты и стипендии, в первую очередь на образование. "Креативный рынок глобален, он основан на людях - чем больше мы будем помогать креативным людям, тем больше интересного будет происходить. Мы, например, можем развивать новое направление CultureTech. Это возможно, потому что Россия - компьютерная держава. Можно создать агентство по поддержке креативных индустрий с межведомственной опцией", - считает Капков.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, в свою очередь, отметил, что понятие культурных индустрий вполне может быть внесено в законодательство. "Как вы знаете, Президентский Совет по культуре и искусству разрабатывает новый закон о культуре и культурной деятельности, и это было поручено специальному консультативному органу при президенте, а не органу власти как раз для того, чтобы послушать людей, представляющих общество, и отреагировать на их запросы. И вот в версиях этого законопроекта, который обсуждается пока на сугубо рабочем уровне, как раз есть определение креативной индустрии. Я не буду сейчас отнимать время и все понятия раскрывать. Если коротко, культурная деятельность - это деятельность, направленная на создание, сохранение, распространение, популяризацию культурных ценностей. Этим занимаются преимущественно некоммерческие организации. А культурная деятельность, которую ведут коммерческие организации, коммерческие лица, - это креативная индустрия", - сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что любой термин должен иметь в законодательстве конкретную функцию. Поэтому появление подобной формулировки в законе может быть только ответом на запрос отрасли. Нужно понимать, какие она призвана обеспечить инструменты поддержки, механизмы развития и т.п.

По мнению президента Ассоциации IPChain, председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрея Кричевского, "Сырье креативной экономики - человеческий талант, талант порождать оригинальные идеи и превращать их в экономический капитал и продаваемые продукты. Самая ценная валюта ныне не деньги, а идеи и интеллектуальная собственность, которые нематериальны и мобильны. Уже очевидно, что рост креативной экономики имеет тенденцию обогнать все другие экономические сферы. Именно на этом этапе участникам креативных индустрий важно осознать себя как отрасль экономики со всеми вытекающими последствиями - выстраиванием внутриотраслевого взаимодействия и диалога с государством, формированием инвестиционной инфраструктуры".

Фото: Предоставлено Университетом креативных индустрий Universal University.
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Председатель Ассоциации интерактивных агентств (АИА), автор книг по развитию креативности, куратор образовательного проекта "Кроссфит мозга" и создатель агентства MOST Creative Club Игорь М. Намаконов считает, что "Креативные индустрии в России - как большой музыкальный коллектив, в котором профессиональные игроки соседствуют с любителями. Все играют на разных инструментах и разную музыку. Я очень хочу, чтобы все играли на одном профессиональном уровне, чтобы были разложены у всех партии и звучал слаженный оркестр. Для этого надо начать всем вместе на чем-то фокусироваться. Есть гипотеза, что развитие бизнес-мышления у отрасли способно спровоцировать первые шаги к развитию. Без взаимодействия со сложившимся в России бизнес-сообществом такой шаг трудно представить".

Директор Universal University Екатерина Черкес-заде отметила, что креативные индустрии иногда путают с культурной сферой. "На данный момент часть креативных индустрий относится к сфере культуры и потому традиционно убыточна. Театр, частично кинематограф, поддерживаются Минкультом и поэтому работают в поле государственного регулирования. Часть индустрий, таких как цифровая разработка, регулируются другим способом. Дизайнеры, из которых 50-70% - фрилансеры и самозанятые, - это уже отдельная история с точки зрения регулирования. Задача заключается в том, чтобы не испортить коммуникацию", - сказала Черкес-заде.

Приглашенный преподаватель FH JOANNEUM (Австрия), Fojo Media Institute (Швеция), University of Hertfordshire (Великобритания) Дмитрий Карпов отметил, что в последние десятилетия на сцену вышли именно "креативные", а не просто "творческие" люди: "Сейчас у нас сформировалось новое представление о том, что творческий человек и креативный человек являются разными, так сказать, персональными конструкциями. Мы говорим о творческом человеке, который стремится к самореализации, которым может быть и предприниматель, точно так же стремящийся к самореализации. Но креативный человек - это тот, кто создает добавленную стоимость и извлекает максимальную выгоду. Представитель креативных индустрий и удовлетворяет потребность в самореализации, и дело делает, и получает дополнительное чувство собственной ценности".

Основатель проекта Faces&Laces Дмитрий Оскес посетовал на то, что все индустрии чрезвычайно разрознены, атомизированы, и для некоторых большой сюрприз, что они часть целой отрасли - креативных индустрий. "Моя индустрия очень маргинальна. Я думаю, что мы должны как минимум больше друг с другом общаться, объяснять коллегам, кто мы такие. Потому что нас вообще никто не знает".

О низком уровне отраслевой консолидации говорил и партнер в Инвестиционном фонде ранних стадий the Untitled Ventures, Ех-СЕО и творческий директор ВBDO Игорь Лутц. "На мой взгляд, проблема креативных индустрий в том, что они не мыслят себя как индустрии. Наиболее консолидированно действуют кино и телевидение. Я бы посмотрел на масштаб рынка, насколько участники консолидированы, насколько они сами осознают себя как активные экономические субъекты, и тогда можно задуматься о том, как креативным индустриям можно помочь, в том числе с помощью регулирования", - сказал Лутц.

Генеральный директор Flacon-X Ян Ярмощук привел цифры - в России примерно 1 647 000 квадратных метров можно отнести к творческим кластерам. Проблема в том, что девелоперы зачастую ожидают от вложений в недвижимость большего дохода, чем могут предложить творческие бизнесы. "Выскажусь с точки зрения собственника и коммерческого управляющего. Сейчас в эту сферу пошел девелопмент, а девелопмент хочет отыгрывать свои риски и иметь 18-20% доходности на основной капитал. Нужны лояльные деньги. Может быть, надо перенять европейский опыт, где креативные индустрии сами покупают объект недвижимости и сами устанавливают потолок доходности в 8-12% годовых. Это своего рода порог джентрификации", - рассказал он.

Фото: Пресс-служба IP Академии
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Генеральный директор ЭКСАР и старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков подчеркнул, что из всех креативных индустрий государство наиболее последовательно поддерживает кино, потому что именно там было четкое понимание, что нужно сделать, чтобы ситуация улучшилась. "Когда мы начинали поддержку креативных индустрий, мы начинали с кино как с отрасли, которая сформировала наиболее четкий запрос. Единого регулятора не нужно, но надо понимать, что в тех областях, где отрасли необходима господдержка, она должна быть оказана", - считает Гусаков.

Программный директор Международного форума креативных индустрий Art-Werk Полина Кузавлева рассказала, что в Германии креативные индустрии имеют не только официальный статус в законодательстве, но и свой орган в исполнительной власти: "10 лет назад в Германии была основана Федеральная инициатива для поддержки культурных индустрий, его создали Минэкономики и Минкультуры. Первое ведущее, т. к. это дает понимание, куда это должно двигаться. Эта инициатива реализует федеральные программы, ведет лоббистскую деятельность, которая направлена на то, чтобы общество не обесценивало вклад культурных индустрий и рассматривало их как полноценную отрасль, нетворкинг, программы поддержки, доступ к деньгам".

Директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе сказала, что развитие креативного сектора экономики связано с отмиранием некоторых традиционных, в том числе престижных профессий. "Креативный сектор сейчас приносит триллионы. Он стал одной из основных экономических индустрий мира. Это связано и с тем, что много профессий будут с развитием технологий уходить в прошлое, в том числе и банковские, а роль креативных людей будет многократно возрастать, потому что уже сейчас в мире существует высокая потребность делать интеллектуальный продукт", - отметила она.

Адвокат, член правления РСПП Павел Астахов в завершение дискуссии сказал: "Обожаю креатив, обожаю творческих людей. К сожалению, в профессии адвоката не такая большая креативная составляющая - максимум образно выразиться в защитной речи. Но часто приходится сталкиваться с креативным судьей. Ведь в Уголовном кодексе в конце каждой статьи огромное пространство для креатива - сколько лет и какого режима, с конфискацией или без таковой, и так далее", - пошутил юрист. Между тем он отметил, что креативные индустрии - важная и непростая тема, и в государстве должны быть компетентные люди, которые за нее отвечают. "Наша задача - помочь государству правильно относиться к креативным индустриям", - подытожил он.

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