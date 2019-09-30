Инвестор придет тогда, когда у компании будет интеллектуальная собственность: в РСПП обсудили важность инвентаризации и оценки нематериальных активов

Россия. Москва, 27 сентября 2019 года. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 27 сентября 2019 года прошел круглый стол "Инвентаризация интеллектуальной собственности - новые возможности для бизнеса". Представители крупных промышленных, производственных и технологических компаний вместе с юристами и аудиторами обсудили, как эффективно управлять интеллектуальной собственностью, а также то, как инвентаризация нематериальных активов и интеллектуальной собственности влияет на капитализацию бизнеса, на примере конкретных кейсов.

Организаторами мероприятия выступили два комитета РСПП - недавно образованный Комитет по интеллектуальной собственности и Комитет по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, а также компания Deloitte при поддержке Ассоциации IPChain.

Дискуссия прошла под председательством вице-президента РСПП, председателя Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игоря Вдовина. Модератор - президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский. С основными докладами выступили управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, партнер Группы по оказанию услуг в сфере бухгалтерского учета "Делойт", СНГ Светлана Борисова, директор Группы "Трансфертное ценообразование" "Делойт", СНГ Юлия Синицына и директор Группы "Корпоративные финансы" "Делойт", СНГ Андрей Никольский.

С приветственным словом к участникам дискуссии обратился президент РСПП Александр Шохин. "Этот круглый стол можно считать предварительным расширенным заседанием нового Комитета по интеллектуальной собственности. Первоначально решение о создании Комитета планировалось вынести 9 октября на заседании Правления РСПП, но смысла ждать нет, и уже 18 сентября решением Бюро правления РСПП мы утвердили Комитет и его председателя, на должность которого был назначен Андрей Борисович Кричевский. Сам факт того, что РСПП решил учредить отдельный Комитет по интеллектуальной собственности, показывает, насколько это важная и актуальная тема. Еще три года назад в стратегии научно-технологического развития, утвержденной Президентом РФ, была обозначена цель - обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет наращивания и максимального использования ее интеллектуального потенциала. К сожалению, в европейских индустриально развитых странах доля нематериальных активов в компаниях все еще на порядок выше, чем в российских. Однако проблема не в том, что у нас этот показатель низкий, а в том, что мы еще просто не научились использовать и монетизировать эти активы", - объяснил Шохин.

В свою очередь, вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин отметил: "Я рад, что в РСПП появилась новая площадка, на которой можно обсуждать острые проблемы в сфере интеллектуальной собственности непосредственно с участниками рынка и заинтересованными сторонами. Вопросы оценки нематериальных активов и их эффективного ввода в экономический оборот поднимаются все чаще, но оптимального решения найти пока не удалось - ни в России, ни за рубежом. Поэтому сегодня на круглом столе и в дальнейшем мы готовы дискутировать, искать необходимые решения и обмениваться опытом", - сказал Вдовин.

Переходя непосредственно к предмету дискуссии, президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский обозначил наиболее проблемные вопросы: "У нас есть законы, которые позволяют эффективно работать с нематериальными активами. Но факт остается фактом: "Дисней" все еще стоит дороже многих наших крупнейших транснациональных производственных или энергетических компаний. То, что с этим нужно что-то делать, очевидно всем. В том же контексте не теряет актуальности вопрос об оценке нематериальных активов, он продолжает подниматься на всех профильных юридических и экономических дискуссионных площадках. И российским, и западным экспертам очевидно, что существующих методов оценки недостаточно, они не отвечают запросам индустрии. К примеру, распространенный затратный метод уместен для тех областей, где есть техническая документация, но для целого пласта творческих индустрий - кино, музыки, дизайна - этот вопрос остается открытым. Надеюсь, у нас получится сегодня наметить основные направления работы в этой области и подготовить почву для дальнейшего диалога".

По мнению главного юриста по интеллектуальной собственности "РОСНАНО" Виталия Калятина, "интеллектуальная собственность большинством компаний игнорируется. Руководство не понимает, зачем она нужна, как ее правильно ставить на баланс. Впрочем, раздувать объемы интеллектуальной собственности и противопоставлять себя западным странам не нужно. Очень часто западные компании указывают большое количество активов для того, чтобы повысить капитализацию или выйти на рынки. Это не всегда отражает их реальные возможности, поэтому не стоит любой ценой стремиться к их показателям. Но то, что у нас этим просто никто не занимается, - это факт, и над этим нужно уже усиленно работать".

Поддержал мнение президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев: "С точки зрения законодательства вроде бы все правовые инструменты у нас есть: установлено, какие есть результаты, как они охраняются, но в деятельности компаний это не нашло никакого отражения. Все крупные промышленные игроки заказывают НИОКР, но не выявляют никаких результатов из отчетов и ничего с ними дальше не делают. Проводить инвентаризацию, выявлять охраняемые результаты и ставить их на учет они тоже не готовы из-за налога на прибыль - это дорого. Так появилась временная налоговая льгота на принятие к бухгалтерскому учету объектов интеллектуальной собственности, выявленных при инвентаризации, но проблемы это не решило. Но воз и ныне там".

Одним из ведущих специалистов в области инвентаризации нематериальных активов является компания Deloitte, за плечами которой десятки успешных кейсов на российском рынке. Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра рассказала, для чего нужна инвентаризация и каких эффектов от нее можно ожидать: "Инвентаризация предназначена для того, чтобы выявить те результаты интеллектуальной деятельности, о которых компания знает, но не подозревает, что у них есть охранный потенциал. При этом очень важно найти то, что будет иметь экономическую выгоду и давать экономический эффект в будущем. Это самый важный критерий. В результате такой грамотной инвентаризации возникает несколько положительных эффектов для бизнеса: обеспечение возможности коммерциализации интеллектуальной собственности, ее защита, увеличение доли компании на рынке, репутационный эффект. Самое главное - это повышение инвестиционной привлекательности: инвестор придет, если есть интеллектуальная собственность".

Действительно, эффект от инвентаризации позволяет существенно усилить позиции компании на рынке, поделился опытом первый заместитель генерального директора группы ЗиО (Подольский машиностроительный завод) Денис Шубаров. "После демонополизации рынка мы столкнулись с тем, что на тендерах начала всплывать наша конструкторская и технологическая документация на сложные элементы атомного реактора. Нас это, конечно же, удивило и насторожило. Мы стали искать адекватные пути решения этой проблемы и так узнали об инвентаризации. Она показала, что у нас есть объекты интеллектуальной собственности, есть права, и они охраняются. Мы были вынуждены констатировать, что мы не умеем оформлять, охранять и даже планировать нашу работу с нематериальными активами. Инвентаризация стала для нас очень полезным опытом: мы начали обращать внимание на то, что мы делаем, корректно ли показываем результативность, наладили внутреннюю дисциплину. Вот такая эволюция - от безопасности к общему признанию", - рассказал Шубаров.

Технический директор по инновациям "Трансмашхолдинг" Михаил Рожков поделился опытом инвентаризации на примере своей компании: "У нас рейтинг А+, поэтому повышение инвестиционной привлекательности не было для нас ключевым вопросом. Главной задачей была как раз защита: защита наших разработок от неправомерного использования и защита наших клиентов от эксплуатации непроверенной техники. Мы работали с командой Анны Костыра и Deloitte, и этот проект позволил нам принципиально по-новому посмотреть на интеллектуальную собственность и начать развиваться в более перспективном направлении".

При инвентаризации часто возникают и технические трудности, связанные с оценкой нематериальных активов. Партнер Группы по оказанию услуг в сфере бухгалтерского учета "Делойт", СНГ Светлана Борисова и директор Группы "Корпоративные финансы" "Делойт", СНГ Андрей Никольский рассказали, какие есть ограничения при применении Федеральных стандартов оценки и с какими проблемами приходится сталкиваться оценщикам. "Так как стандарт четко диктует, что стоимость формируется исключительно из фактических расходов, то мы сразу говорим клиенту, что необходимо провести работу по выявлению, то есть восстановить картину, сколько компания потратила на создание данного актива", - заметила Борисова. Андрей Никольский добавил, что "имеется в виду справедливая стоимость в понимании международного стандарта финансовой отчетности. Важным критерием для рыночной стоимости является возможность отчуждения объекта от средств бизнеса. Справедливая стоимость такой необходимости не предполагает".

Надо понимать, что инвентаризация активов - процесс сложный и ресурсоемкий, отметила директор Группы "Трансфертное ценообразование" "Делойт", СНГ Юлия Синицына. "Чтобы возник интерес к инициированию инвентаризации, должно сойтись очень много факторов. Если мы уберем ту самую "вишенку на торте" в виде налоговой льготы, то многие компании могут от нее отказаться, кроме тех, у которых в директиве прописано, что они обязаны это делать. Надеемся, что эта льгота будет продлена", - заявила Синицына.

Со своей стороны Анна Костыра порекомендовала использовать расходно-прогнозный метод, когда стоимость восстанавливается не фактически по документам, а по оценкам, сколько бы это стоило на данный момент исходя из количества часов, затрат и т. д.

В завершение встречи участники смогли задать вопросы спикерам, а также обменяться мнениями по дальнейшему взаимодействию.

В круглом столе приняли участие представители крупнейших энергетических, промышленных и производственных компаний: АО "Концерн Росэнергоатом", "Трансмашхолдинг", госкорпорация "Росатом", инновационная компания "НТЦ Транскор-К", ПАО "Россети", ПАО "МТС", ПАО "Фортум", государственная корпорация "Ростех", УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", АО "Объединенная Судостроительная Корпорация", ОАО "РЖД", ООО "Русский Стандарт Водка" и другие.

Пресс-служба Ассоциации IPChain

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Об Ассоциации IPChain

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское Авторское Общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП), ведущая международная технологическая компания Bitfury, консалтинговая компания "Царская привилегия".

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain вступила в Европейскую Legal Tech Ассоциацию ELTA (European Legal Technology Association) - объединение ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков и ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association) - крупную региональную организацию, объединяющую более 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с целью укрепить сотрудничество в области развития LegalTech.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, онлайн-сервис RDO (Resolve Disputes Online), компания "Ситроникс", n`RIS, "ЛитРес", телеканал "BigAsia", Ассоциация интернет-издателей, Финансовый университет при Правительстве РФ, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и другие. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Евразийской патентной организации, сотрудничество с Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

С целью реализации программ и проектов, направленных на формирование и эффективное использование человеческого капитала для социального и экономического развития регионов России, а также с целью выработки и реализации региональной политики в сфере интеллектуальной собственности заключено соглашение о долгосрочном партнерстве с администрациями регионов. Так в апреле 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве с Правительством Калининградской области.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

Ассоциация является соучредителем Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", организованного с целью координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, создаваемых на территории всего Евразийского экономического пространства.

В марте 2019 года IPChain выступила соучредителем кафедры цифровой экономики и запустила программу дополнительного профессионального образования "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике".