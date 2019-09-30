В Совфеде осудили решение Бюро ПАСЕ обсудить протесты в Москве

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает вмешательством в дела России решение Бюро ПАСЕ обсудить протестные акции в Москве.

"Это абсолютно не входит в компетенцию ПАСЕ. Равно как и любые политические процессы, которые могут протекать в этих странах", - заявил он РИА Новости. "Это откровенное политическое хамство и грубейшее вмешательство в наши дела", - добавил сенатор.

По его мнению, на фоне событий во Франции митинги в Москве можно признать "просто образцом толерантности в отношении протестующих". Парламентарий напомнил, что уличные протесты весьма традиционны для Европы, "и государственное насилие в этих случаях измеряется законом и уровнем насилия в отношении правоохранителей". Любые же попытки "извне вмешаться в это - противоправны и незаконны", подчеркнул Морозов.

Вместо московских протестов он предложил обсудить на площадке ПАСЕ положение русскоязычных граждан в странах Балтии. "Есть о чем поговорить", - считает сенатор.

В понедельник ПАСЕ на заседании осенней сессии большинством голосов поддержала предложение Бюро ассамблеи провести дебаты по вопросу митингов в рамках кампании по выборам депутатов Мосгордумы. По словам председателя ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, дебаты пройдут в четверг, 3 октября, в 15.30 (16.30 мск).