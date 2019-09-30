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30.09.2019 18:30
Рубрика: Власть

Жене - деньги, себе - долги

Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
Возвращать долги мало кто любит, и такие граждане придумывают самые разнообразные схемы, чтобы не отдавать то, что задолжали. Вот одну из таких схем и разбирала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.
Верховный суд РФ пресек попытку уйти от уплаты долга через заключение брачного договора. Фото: Reuters Верховный суд РФ пресек попытку уйти от уплаты долга через заключение брачного договора. Фото: Reuters
Верховный суд РФ пресек попытку уйти от уплаты долга через заключение брачного договора. Фото: Reuters

Суть коллизии проста: некий житель Подмосковья был признан виновным в мошенничестве. Пострадавшим от его действий признали другого гражданина. Виновнику суд постановил выплатить потерпевшему гражданину весьма крупную сумму. Но должник, не долго думая, оперативно избавился от всего своего имущества. Он подписал со своей супругой брачный договор, по которому все нажитое непосильным трудом добро доставалось ей. А супруга пострадавшему от преступления ничего не должна.

Фото: EPA
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Суды в этой истории начались с того, что супруги из Одинцова подписали брачный договор. На тот момент супруг был уже несколько лет фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По срокам получилась такая ситуация: супруги подписывают брачный договор, а через 11 месяцев мужа признают мошенником и суд обязывает его вернуть пострадавшему почти 12 миллионов рублей. Но должник "вспоминает" про существующий брачный договор и просит Одинцовский горсуд разделить имущество по брачному договору. Суд соглашается и делит. В итоге выходит, что должник оказывается нищим, а с богатой супруги взять ничего нельзя, так как она никому ничего и не должна.

Судя по всему, заключая брачный договор, должник понимал, впереди суд, и придется возвращать большие деньги. Гражданин же, которому супруг был должен, осознав, что получить с должника ему уже нечего, тоже пошел в суд и попросил признать брачный договор недействительной сделкой. Областной суд принял новое решение - признать брачный договор недействительным. А пострадавшему суд отказал в просьбе пересмотреть дело по новым обстоятельствам. Апелляция заявила, что все обстоятельства, которые перечислил истец, не имеют значения для его спора. И объяснила почему - по 46-й статье Семейного кодекса гражданин обязан уведомить кредитора о том, что заключил брачный договор, независимо от того, что в договоре. Если он этого не сделает, то кредитор вправе требовать "обращение взыскания на совместно нажитое имущество, даже если оно по договору передано другому супругу, не являющемуся должником".

Верховный суд не согласился с мнением местных судов и объяснил, почему. Разъяснения Верховный суд начал с материалов своего пленума № 31 от 11 декабря 2012 года. Наш пострадавший просил пересмотреть решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким правом - пойти в суд с заявлением о пересмотре дела, когда решение по нему вступило в законную силу, "обладают участвующие в деле лица, а также другие лица, если судебным постановлением разрешен вопрос об их правах и обязанностях".

Фото: PhotoXPress.ru
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Решения судов, вступившие в законную силу, можно пересмотреть по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом 392-я статья Гражданского процессуального кодекса РФ. Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу решений судов являются: вновь открывшиеся обстоятельства и существующие на момент принятия решения существенные для дела обстоятельства и те, которые появились после принятия решения, но "имеющие существенное значение на момент принятия судом решения".

По той же 392-й статье Гражданского процессуального кодекса к новым обстоятельствам относится отмена решения суда общей юрисдикции и арбитражного суда, или постановление госоргана, или органа местного самоуправления, которые были основанием для принятия судебного постановления по делу. В нашем деле пострадавший, когда просил горсуд пересмотреть свое решение, новым обстоятельством назвал то, что брачный договор был признан облсудом недействительным, а решение горсуда о разделе нажитого имущества было сделано на основе брачного договора, к тому моменту уже недействительного.

В решении пленума № 31, когда говорилось о новых обстоятельствах для пересмотра решения суда, сказано следующее: необходимо учитывать, что в случае, когда поводом для обращения в суд была отмена постановления суда, послужившего основанием для принятия решения, необходимо проверить, повлияла ли отмена постановления на результат рассмотрения дела.

Заключая брачный договор, должник понимал, впереди суд, и ему придется вернуть большие деньги

Для нашего спора, подчеркнул Верховный суд, решение о разделе имущества супругов было обусловлено брачным договором, но потом договор был признан недействительным. В таком случае говорить, что это обстоятельство не может повлиять на результат рассмотрения дела, противоречит 392-й статье ГПК. Местные суды не учли, что вступившим в силу решением горсуда о разделе имущества, режим совместной собственности супругов был прекращен, а облсуд признал брачный договор недействительным. В таком случае нельзя было отказывать в пересмотре дела по новым обстоятельствам. Спор Верховный суд велел пересмотреть с самого начала.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
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