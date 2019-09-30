Виктор Ан вошел в состав сборной России на Кубок мира по шорт-треку

В Коломне завершился первый этап Кубка России по шорт-треку, который являлся отборочным турниром в сборную страны для участия в Кубке мира. В этих международных соревнованиях приняли участие представители нескольких стран, в том числе Латвии, Нидерландов, Южной Кореи, Казахстана, Бельгии.

Главным событием для российских болельщиков стало возвращение легендарного Виктора Ана. Шестикратный чемпион мира доказал, что находится в отличной форме, уверенно выиграв 1000 метров.

По итогам соревнований тренерский штаб назвал составы команд для участия в первых четырех этапах Кубка мира, сообщает ТАСС.

В состав мужской команды были включены: Семен Елистратов, Виктор Ан, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог. "На первых двух этапах выступит Денис Айрапетян, Даниил Краснокутский поедет на третий и четвертый в связи с тем, что у него нет визы в США", - сказал тренер российской команды Владимир Григорьев.

В женскую команду включены: Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Софья Бойцова, а также Софья Просвирнова, попавшая в команду по дополнительной квоте.

Кубок мира стартует в Солт-Лейк-Сити с 1 по 3 ноября.